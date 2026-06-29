交際報道なしで電撃結婚の韓国女優、“非公開挙式”にイ・ジュンギら人気俳優が集結！現場写真が話題

女優ムン・チェウォンが6月28日、一般人の婚約者と結婚式を挙げた。

新郎に配慮して式は非公開で行われたが、現場写真の一部が公開され、話題を集めている。

【写真】ムン・チェウォンの挙式、人気俳優が参列！

女優のチャン・ヒジンは同日、自身のSNSに「天気がいい」という短いコメントとともに、ムン・チェウォンの結婚式の現場写真を数枚投稿した。

公開された写真には、ドラマ『悪の花』でムン・チェウォンと共演した俳優イ・ジュンギ、キム・ジフン、チャン・ヒジンの3人が肩を組み、明るく笑う姿が収められている。キム・チョルギュ監督をはじめ、制作陣やスタッフも同席した。ドラマ終了から約6年ぶりとなる『悪の花』チームの再集結だ。

（写真＝チャン・ヒジンSNS）左からチャン・ヒジン、イ・ジュンギ、キム・ジフン

音楽監督のチョン・セリンも自身のSNSを通じて、「チェウォンの結婚式のおかげで、ついに会えた『悪の花』。皆さんに会えてうれしかったです。またお会いしましょう」とし、「本当に美しかったチェウォンさん、結婚おめでとうございます」と伝えた。

チャン・ヒジンが公開した結婚式場の写真には、青空の下、伝統的な瓦屋根の建物と松の木、電球の装飾が調和した屋外中庭の雰囲気が収められている。

（写真＝チャン・ヒジンSNS）

これに先立ち、ムン・チェウォンは今年4月、交際報道がないなかで結婚を電撃発表した。彼女は「デビュー以来、今まで温かい関心と応援を送ってくださった方々に、直接知らせをお伝えしたかった」とし、「家庭を築き、育んでいくことを思うと少し緊張もしますが、それ以上に胸が高鳴ります」と明かした。

その後、婚前妊娠説が浮上したが、所属事務所は事実ではないと否定した。さらに、結婚相手が年下の皮膚科医だという推測が続くと、ムン・チェウォンは自身のYouTubeチャンネルを通じて直接「事実ではない」と一線を引いた。

なお、2007年に『走れサバ！』でデビューしたムン・チェウォンは、『華麗なる遺産』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』などに出演し、着実に活動を続けてきた。

◇ムン・チェウォン プロフィール

1986年11月13日生まれ。2007年のドラマ『走れサバ！』でデビューし、翌年の時代劇『風の絵師』で注目を浴びた。同作を通じて、SBS演技大賞ではムン・グニョンと共に女性同士でベストカップル賞を受賞している。その後も『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』『ペイバック〜金と権力〜』などに出演。チョコミント好きとしても知られている。