不二家、七夕限定「キキララ」スイーツ発売　ラムネゼリーや塩入り生ミルキーなど夏限定商品も

不二家は全国の不二家洋菓子店で、七夕限定スイーツをはじめとする夏季限定商品を、7月1日から順次発売する。

今年は、株式会社サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」とコラボした七夕限定スイーツのほか、ラムネゼリーやチョコ生ケーキ、パチパチキャンディ入りのミルクレープなど、暑い季節にぴったりのスイーツを展開する。

〈七夕限定「キキララ」コラボスイーツが登場〉

販売商品は以下の通り。価格はすべて税込。

◆キキララのお星さまモンブラン（540円）

毎年七夕にコラボレーションしている、株式会社サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」との2026年コラボ商品。軽いタイプのカスタードクリームを閉じ込めたスポンジに、苺ミルキークリームとラムネ風味クリームを絞った。キキをイメージしたラムネ風味クリーム、ララをイメージした苺ミルキークリームがかわいらしい、七夕にぴったりのモンブラン。販売期間は7月1日〜7日の7日間限定。

キキララのお星さまモンブラン

◆南の島のラムネゼリー（572円）

島に見立てたバニラムースにヤシの木を添え、マンゴーやみかんなど色鮮やかなフルーツのシロップ漬けをラムネゼリーの海に浮かべた。南国気分を味わえる爽やかなドルチェ。7月3日発売。

【画像7点はこちら】不二家「南の島のラムネゼリー」「LOOKパチパチミルクレープ」「生ミルキー（矢堅目の塩）」など夏限定スイーツ

◆夏に食べたいチョコ生ケーキ（518円）

ココアスポンジにヨーグルトチョコクリームを重ねた、さっぱりとした味わいのチョコ生ケーキ。サンドしたレモンガナッシュが爽やかなアクセントとなっている。7月13日発売。

◆生ミルキー（矢堅目の塩）（429円）

「天の川（ミルキーウェイ）」にちなみ展開する「生ミルキーにこんなの入れちゃいました！」シリーズの7月限定フレーバー。北海道産生クリームと、長崎県五島列島産「矢堅目（やがため）の塩」を練り込んでじっくり炊き上げた。甘さと塩味が調和した、夏にぴったりの味わいが楽しめる。7月1日発売。

◆LOOKパチパチミルクレープ（コーラ＆ソーダ）（594円）

コーラクリームとソーダクリーム、クレープ生地を重ね、上面をコーラグラサージュで仕上げたミルクレープ。「ルック（コーラ＆ソーダ）」とパチパチキャンディをトッピングし、見た目も食感も楽しめる夏らしい一品に仕上げた。7月17日発売。

また、「ルック（コーラ＆ソーダ）ファミリーパック」は、全国のスーパーや不二家洋菓子店などで7月7日から発売する。価格はオープン。

※店舗により取り扱いのない場合や、売り切れの場合がある。

※一部の不二家レストランでも販売する。

※イートインスペースで飲食する場合は標準税率（10％）が適用されるため、掲載価格とは異なる。