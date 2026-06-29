素質ゼロから「超一流のプロ」へ。不器用な弟子を化けさせた恩師の教え【ザ・シェフ】

どんな依頼も完璧にこなす「幻の料理人」・味沢匠。

冷徹にも見える彼が、唯一尊敬し、そのルーツとなった人物がいます。

それが彼を育て上げた「竹山先生」です。

今回は『ザ・シェフ』の第13話「味返し」に登場する、恩師・竹山先生の心に響く熱い名言をピックアップしてご紹介します！

名言1：「オメエが自分の腕で学ぶしかねえんだ」

素質がなかった味沢に対し、持てる技術をすべて教え込んだ後に竹山先生が放った一言。

「教えられることはすべて教えた。あとは自分で掴み取れ」という、職人ならではの厳しくも温かい親心が詰まっています。

名言2：「本物の料理人というのは 自分の技術だけで金の取れる料理人をいうんだ」

現在の味沢が「法外な報酬」を要求するスタイルの原点となった言葉です。

自分の仕事に誇りを持ち、その対価を堂々と受け取ること。

真のプロフェッショナルとは何かを端的に表しています。

名言3：「どうせやるからには超一流のプロになってみろや」

中途半端で終わるな、という強いエール。

この言葉があったからこそ、味沢は数百万の報酬に見合う、国家クラスのVIPすら唸らせる「超一流の腕」を身につけるに至ったのでしょう。

まとめ

クールな天才シェフの裏には、泥臭く熱い恩師との絆がありました。

マンガ『ザ・シェフ』は、単なる料理の描写だけでなく、こうした心揺さぶられる人間ドラマと名言が詰まっています。