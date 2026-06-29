NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第25話が28日放送され、世帯平均視聴率は11・4％だったことが29日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・8％だった。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。

第25回あらすじは、信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成。祝宴の場で信長は、家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、なぜか林秀貞（諏訪太朗）や佐久間信盛（菅原大吉）、安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名する。余興と思いきや、あえなく敗北した3人に、信長は問答無用で追放を言い渡す。

小一郎と秀吉（池松壮亮）がその理不尽な行動の理由を探ると、光秀（要潤）が信長の真意を語りだす。

＜「豊臣兄弟！」視聴率 世帯・個人＞

◆第1回 13・5％、8・2％

◆第2回 12・2％、7・2％

◆第3回 12・9％、7・4％

◆第4回 13・1％、7・7％

◆第5回 12・5％、7・5％

◆第6回 11・8％、6・9％

◆第7回 10・9％、6・4％

◆第8回 12・1％、7・3％

◆第9回 10・4％、5・9％

◆第10回 12・1％、7・4％

◆第11回 11・4％、6・6％

◆第12回 11・6％、6・9％

◆第13回 11・8％、6・9％

◆第14回 12・2％、7・3％

◆第15回 11・6％、7・8％

◆第16回 11・9％、6・9％

◆第17回 10・4％、6・1％

◆第18回 10・7％、6・3％

◆第19回 10・9％、6・4％

◆第20回 11・6％、6・8％

◆第21回 10・8％、6・3％

◆第22回 10・8％、6・4％

◆第23回 11・2％、6・4％

◆第24回 11・1％、6・7％

◆第25回 11・4％、6・8％