フジテレビ、注目の日本対ブラジルを地上波生中継！ 解説は小野伸二＆柿谷曜一朗
FIFAワールドカップ2026 日本代表対ブラジル代表を中継するフジテレビが放送時間、実況・解説を発表した。
6月30日（火）日本時間2時キックオフのブラジル戦は、フジテレビ系列で生中継。キックオフ1時間10分前の0時50分〜放送を開始する。発表された出演者は以下の通り。
【フジテレビ系FIFAワールドカップ2026メインキャスター】ジョン カビラ
【フジテレビ系FIFAワールドカップ2026メイン解説】 小野伸二（元日本代表）
【フジテレビ系FIFAワールドカップ2026メインナビゲーター】 柿谷曜一朗（元日本代表）
【キャスター】佐久間みなみ、原田葵（フジテレビアナウンサー）
【実況】中村光宏（フジテレビアナウンサー）
6月30日（火）日本時間2時キックオフのブラジル戦は、フジテレビ系列で生中継。キックオフ1時間10分前の0時50分〜放送を開始する。発表された出演者は以下の通り。
【フジテレビ系FIFAワールドカップ2026メインキャスター】ジョン カビラ
【フジテレビ系FIFAワールドカップ2026メイン解説】 小野伸二（元日本代表）
【フジテレビ系FIFAワールドカップ2026メインナビゲーター】 柿谷曜一朗（元日本代表）
【キャスター】佐久間みなみ、原田葵（フジテレビアナウンサー）
【実況】中村光宏（フジテレビアナウンサー）