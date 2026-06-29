人気レースクイーンの池永百合（30）が28日夜、自身のインスタグラムを更新。デコルテ“丸出し”のピンクのベアトップ姿を披露した。

「おやすみなさい」とつづり、ピンクのベアトップ＆白デニムのショートパンツ姿の写真をアップ。

ハッシュタグで「レースクイーン」「レースアンバサダー」「ラウンドガール」「ポートレート撮影」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「超かわいいです」「スタイルめっちゃ良すぎる」「今日もとっても綺麗な百合さんですね！」「めちゃ可愛い」「お腹冷やさないように、気をつけて」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。15〜19年に名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。23年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」を務めている。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。