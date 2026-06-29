◇サッカーＷ杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク17位）は29日（日本時間30日）に、米テキサス州ヒューストンでブラジル（同5位）との決勝トーナメント1回戦に臨む。28日（同29日）には試合会場で公式会見が行われ、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督（67）が出席した。

決勝トーナメント1回戦を戦う上での意気込みを問われたアンチェロッティ監督は「精神的に強くなくてはいけない。決勝トーナメントはいろいろなことが起こる。負けたら終わりですから。明日の準備はできている」と語った。そして「明日は日本戦に向けた完璧なスタメンを考えている」とも明かした。

日本の印象については「（親善試合で）イングランドにも勝ってきている。昨年10月の親善試合では後半に良いプレーをした。我々はリスペクトを持っている」と語った。

日本は1次リーグを1勝2分けとし、勝ち点5のF組2位で突破。ブラジルは2勝1分けの勝ち点7で、C組首位通過を果たした。

日本の対ブラジル戦成績は過去14戦で1勝2分け11敗。昨年10月の国際親善試合で0―2から3点を奪って逆転し、歴史的初勝利を挙げた。