松嶋菜々子、反町隆史主演「GTO」に出演決定で“夫婦共演”実現「人生の歴史を思い出すような記憶に残る作品」開始4分での衝撃展開も予告
【モデルプレス＝2026/06/29】俳優の反町隆史主演の7月20日からスタートするドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／月曜よる10時）。女優の松嶋菜々子の出演が解禁された。
【写真】98年放送「GTO」反町隆史＆松嶋菜々子夫婦・小栗旬・窪塚洋介ら26年ぶり再集結ショット
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。
初回放送まで残り3週間。先日公開された90秒トレーラーは解禁直後から大きな反響を呼び、ドラマ公式Xでのインプレッション数はわずか数日で247万回（※6月26日時点）に到達。さらに、文部科学省とのタイアップポスターも発表されるなど、期待はますます高まっている。
松嶋が演じる冬月あずさは、1998年版『GTO』で鬼塚が赴任する武蔵野聖林学苑高等学校の同僚教師として登場。容姿端麗で学園の“マドンナ的存在”でありながら、キャビンアテンダントになりたいという夢がかなわず、教師という仕事にどこか割り切れない思いを抱えていた。しかし、型破りな鬼塚の言動に振り回されながらも、生徒と本気で真正面から向き合う姿勢に触れる中で、次第に心を動かされていく。鬼塚とぶつかり合いながら築かれていく2人の関係性、その中で交わされる会話や数々のセリフは、今も多くの視聴者の心に深く刻まれていることだろう。
なかでも、物語中盤の第5話「ストーカー教師です」で描かれた、数学教師・勅使河原から冬月が襲われそうになる場面が印象的で、勅使河原の自宅で襲われそうになる冬月を間一髪のところで救い出した鬼塚だったが、欲望をむき出しにする男性への不満を口にする冬月を噴水へ投げ込んでしまう。「お前の目は腐ってる。好きでもない男の部屋に平気で入ったり、プレゼントもらえば平気でヘラヘラしたり、そうやって男の気持ちをもてあそんでばっかりいるから、男を見る目が腐って、何も見えなくなるんだよ。愛はな、品定めじゃねんだよ」と本気の言葉で愛について語る鬼塚と、それを真正面から受け止め、自身の価値観と向き合う冬月。この一連のやり取りは、2人の関係性が大きく変化する転機として描かれた。
さらに、2024年放送の『GTOリバイバル』では、かねてからの夢であった“客室乗務員（キャビンアテンダント）”の夢を叶え、今なお働き続けていることが明らかに。本編の最後には、生徒を救った鬼塚との共演や、横並びで歩く鬼塚と冬月の2ショットは、“夢の夫婦共演”と反響を呼び、多くの視聴者の胸を熱くした。
そして今回、2026年版で再び冬月あずさとして登場する松嶋。加えて、キャビンアテンダントの衣装に身を包んだ「役ビジュアル」も解禁となった。キャビンアテンダントとしてのキャリアを重ねてきた彼女が、2026年版ではどのような形で物語に関わっていくのか――。“鬼塚英吉×冬月あずさ”という、『GTO』を象徴する2人が、28年の時を越え、再び動き出す。初回放送（7月20日）の“冒頭4分”で衝撃の展開が待ち受けている。（modelpress編集部）
今回、改めて『GTO』にご出演いただくことが決まった時のお気持ちを教えてください
松嶋：「GTOリバイバル」では共演者の方々に久しぶりにお会いし同窓会のような特別な時間でした。今回は、脚本が遊川さん、演出が中島監督と28年前の当時と同じスタッフが集結したこともあり、撮影がとても楽しみですが緊張感もありました。
2024年放送の『GTOリバイバル』では大きな反響がありましたが視聴者の皆さんからの声で何か印象に残っているものはありますか？
松嶋：鬼塚先生との関係がその後どうなっているのかなど、リバイバル前も後も沢山のお声がけをいただきました。リバイバルを当時の生徒と同世代の方が子どもと一緒に観ましたと言っていただけたり、教師になる事を決めた方や結婚を決めた方、ドラマと共に人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました。
『GTO』を応援してくださる視聴者の皆さんへメッセージをお願いします
松嶋：今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください。
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【写真】98年放送「GTO」反町隆史＆松嶋菜々子夫婦・小栗旬・窪塚洋介ら26年ぶり再集結ショット
◆松嶋菜々子「GTO」出演決定
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。
松嶋が演じる冬月あずさは、1998年版『GTO』で鬼塚が赴任する武蔵野聖林学苑高等学校の同僚教師として登場。容姿端麗で学園の“マドンナ的存在”でありながら、キャビンアテンダントになりたいという夢がかなわず、教師という仕事にどこか割り切れない思いを抱えていた。しかし、型破りな鬼塚の言動に振り回されながらも、生徒と本気で真正面から向き合う姿勢に触れる中で、次第に心を動かされていく。鬼塚とぶつかり合いながら築かれていく2人の関係性、その中で交わされる会話や数々のセリフは、今も多くの視聴者の心に深く刻まれていることだろう。
なかでも、物語中盤の第5話「ストーカー教師です」で描かれた、数学教師・勅使河原から冬月が襲われそうになる場面が印象的で、勅使河原の自宅で襲われそうになる冬月を間一髪のところで救い出した鬼塚だったが、欲望をむき出しにする男性への不満を口にする冬月を噴水へ投げ込んでしまう。「お前の目は腐ってる。好きでもない男の部屋に平気で入ったり、プレゼントもらえば平気でヘラヘラしたり、そうやって男の気持ちをもてあそんでばっかりいるから、男を見る目が腐って、何も見えなくなるんだよ。愛はな、品定めじゃねんだよ」と本気の言葉で愛について語る鬼塚と、それを真正面から受け止め、自身の価値観と向き合う冬月。この一連のやり取りは、2人の関係性が大きく変化する転機として描かれた。
さらに、2024年放送の『GTOリバイバル』では、かねてからの夢であった“客室乗務員（キャビンアテンダント）”の夢を叶え、今なお働き続けていることが明らかに。本編の最後には、生徒を救った鬼塚との共演や、横並びで歩く鬼塚と冬月の2ショットは、“夢の夫婦共演”と反響を呼び、多くの視聴者の胸を熱くした。
◆松嶋菜々子、CA姿の「GTO」ビジュアル解禁
そして今回、2026年版で再び冬月あずさとして登場する松嶋。加えて、キャビンアテンダントの衣装に身を包んだ「役ビジュアル」も解禁となった。キャビンアテンダントとしてのキャリアを重ねてきた彼女が、2026年版ではどのような形で物語に関わっていくのか――。“鬼塚英吉×冬月あずさ”という、『GTO』を象徴する2人が、28年の時を越え、再び動き出す。初回放送（7月20日）の“冒頭4分”で衝撃の展開が待ち受けている。（modelpress編集部）
◆松嶋菜々子 コメント
今回、改めて『GTO』にご出演いただくことが決まった時のお気持ちを教えてください
松嶋：「GTOリバイバル」では共演者の方々に久しぶりにお会いし同窓会のような特別な時間でした。今回は、脚本が遊川さん、演出が中島監督と28年前の当時と同じスタッフが集結したこともあり、撮影がとても楽しみですが緊張感もありました。
2024年放送の『GTOリバイバル』では大きな反響がありましたが視聴者の皆さんからの声で何か印象に残っているものはありますか？
松嶋：鬼塚先生との関係がその後どうなっているのかなど、リバイバル前も後も沢山のお声がけをいただきました。リバイバルを当時の生徒と同世代の方が子どもと一緒に観ましたと言っていただけたり、教師になる事を決めた方や結婚を決めた方、ドラマと共に人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました。
『GTO』を応援してくださる視聴者の皆さんへメッセージをお願いします
松嶋：今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください。
【Not Sponsored 記事】