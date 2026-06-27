女のカンが働く瞬間です。男性が無意識に出す「浮気のサイン」
彼氏の行動を見た瞬間、「もしかして浮気してる？」と女のカンが働くことがありませんか？
しかも、意外とそのカンは間違っていないもの。
そこで今回は、男性が無意識に出す「浮気のサイン」を紹介します。
｜やたらと彼女のスケジュールを気にする
浮気中の男性は彼女のスケジュールをやたら気にするようになるもの。
休みの日の予定を聞いてきたり、仕事の予定を詳細に確認してきたりなど、彼女がいつどこにいるのかを把握したいのでしょう。
｜スマホを覗かれないようにする
男性がスマホを操作しているとき、「何を見てるの？」と覗き込むことってあるはず。
そんな時、今までなら快く画面を見せてくれたのに、なぜか画面を覗かれること自体を嫌がるような素振りを見せたら浮気のサインでしょう。
絶対に彼女に見られたくない何かがスマホの中にあるのです。
｜LINEの文面が変わる
あまり絵文字やスタンプを使わなかった男性が、急に絵文字やスタンプを多用するようになったら、浮気サインの可能性があります。
きっと、いまLINEのやりとりを沢山している浮気相手の影響を大きく受けているのでしょう。
また、言い回しが優しくなったり、メッセージが具体的かつ今までないくらい丁寧になるのも、何か後ろめたいことがあるサインかも知れません。
もし今回紹介したサインに気づいたら、浮気されている可能性が高いので、すぐに証拠固めを始めて対策を練っていきましょうね。
🌼彼に浮気されてる…。そんな最悪な状況から「抜け出す方法」とは