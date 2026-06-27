ももクロ・佐々木彩夏、30歳記念ソング「30 STREET!!!」レコーディングメイキング映像公開
ももいろクローバーZ・佐々木彩夏が、30歳記念ソング「30 STREET!!!」のレコーディングメイキングムービーを公開した。
新曲「30 STREET!!!」は、作詞・作曲を前山田健一、編曲を早川博隆と河原レオの2人が担当し、ももいろクローバーZ最年少メンバーである佐々木彩夏の30歳を記念して制作された楽曲。「三十路」を英語で言い換えたタイトルが象徴するように、“30歳という新たな道を自分らしく進んでいく“というメッセージが込められた、佐々木彩夏らしいキュートでポジティブなアイドル感あふれる楽曲に仕上がっているとのことだ。
今回公開された映像では、新曲「30 STREET!!!」のレコーディング風景やディレクションをする前山田健一とのやりとりを垣間見られる内容に。さらに、佐々木彩夏のショートインタビューやCUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」をオマージュしているセリフについてなど見どころ満載の映像になっているという。
また、配信リリースを記念し、『30 STREET!!!』ハイレゾ購入キャンペーンが開催中だ。本キャンペーンは、レコチョク／moraのいずれかで本楽曲のハイレゾ音源を購入すると、全員に各ストア限定ボイスをプレゼントする企画だ。締め切りは本日23時59分までとなるので、是非チェックしていただきたい。
◾️佐々木彩夏「30 STREET!!!」
2026年6月12日（金）リリース
配信：https://A-rin.lnk.to/30STT
作詞：前山田健一
作曲：前山田健一
編曲：早川博隆、河原レオ
◇『30 STREET!!!』ハイレゾ購入キャンペーン
レコチョク／moraのいずれかでハイレゾ音源を購入していただいた方全員に各ストア限定ボイスをプレゼント。
▼特典
レコチョク ： 佐々木彩夏「30 STREET!!!」レコチョク限定ボイス
mora : 佐々木彩夏「30 STREET!!!」mora限定ボイス
▼キャンペーン実施期間>
〜6/26（金）23:59まで
◇LINE MUSIC アーティストプレイリスト
LINE MUSICにて「あーりんがあーりん自身をお祝いするプレイリスト」をテーマに、 本人がセレクトした『あーりんのお誕生日をお祝いするプレイリスト♡』が6月12日（金）10:00より公開。
◇ソロ曲全曲プレイリスト『佐々木彩夏 All Songs Playlist』
佐々木彩夏のソロ楽曲を全曲まとめたプレイリストが各配信サイトにて6月12日（金）12:00より公開。Spotifyでは、本人の楽曲紹介ボイス入り『佐々木彩夏 All Songs Playlist ♡あーりん楽曲紹介ボイス入り♡』を公開。
▼配信サイト
Apple Music/Spotify※ボイス入り/LINE MUSIC/Amazon Music/YouTube Music/AWA
◇『30STREET!!!』オンラインくじ
販売スケジュール：後日発表
オンラインくじURL：後日発表
販売価格：1回880円（税込）
※配送手数料：複数回注文でも累計30枚まで1,100円（税込）
▼賞品ラインナップ
A賞:フルカラーTシャツ
B賞:A3ホログラムポスター
C賞:アクリルスタンド
D賞:缶バッジ
E賞:ステッカー2枚セット
※各賞種類数後日発表
▼プレミアムキャンペーン
★選挙ポスター風トレーディングカード
※1会計でくじの購入数量を10ごとに10〜19でご購入された方には1枚、20〜29でご購入の場合は2枚。以降10の倍数ごとに1枚プレゼント。
※複数回の会計で、購入数の累計が10を超えてもプレゼントの対象にはなりませんので、予めご了承ください。
▼Wチャンスキャンペーン
・宛名直筆サイン入りA3ホログラムポスター：５名様
・全賞品セット：５名様
佐々木彩夏『30STREET!!!』オンラインくじにご参加いただいた方の中から抽選で10名様にプレゼント！
※佐々木彩夏『30STREET!!!』の本オンラインくじをご購入いただいた方が抽選対象となります。
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。当選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので予めご了承ください。
※転売・譲渡は固くお断りさせていただきます。
▼KINGくじ ONLINEとは
スマホ・PCから遊べる、ハズレなしのオンラインくじサービスです。
・「KINGくじ ONLINE」公式サイト https://kuji.kingrecords.co.jp/
・お問い合わせ https://kuji.kingrecords.co.jp/contacts/new
受付時間：10:00〜17:00(土日・祝日を除く)
▼注意事項
・くじというサービスの性質上、複数回くじを引いた際に同一の賞品が当選する場合がございます。
・先着順の賞品はございません。
・掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。
・複数回注文でも累計30枚まで1,100円（税込）の配送手数料です。
・国内向けサービスのため、国外住所での会員登録ができません。配送先が国外住所の場合、配送ができませんので予めご了承ください。
・本サービスには「キングレコード会員」の会員登録が必要となります。
・詳細はKINGくじ ONLINE「利用規約」「注意事項」をご覧ください。
◾️「SECOND ROUTE」
2026年6月17日（水）リリース
配信：https://mcz.lnk.to/second_route
※プロ野球・読売ジャイアンツ・田中将大投手2026年シーズン登場曲
作詞：K2DN.
作曲：K2DN.
編曲：K2DN. / corin.
▼ハイレゾDLキャンペーン
〈特典（抽選）〉
・レコチョク：ハイレゾ購入した方の中から抽選で1名様に【田中将大投手サイン入り野球ボール】をプレゼント！
・mora：ハイレゾ購入した方の中から抽選で4名様に【ももいろクローバーZメンバー別サイン入りカラーボール】をプレゼント！
※ももいろクローバーZの特典はメンバーの選択が可能です。
※ロスレス、通常音源は対象外となります。
〈応募期間〉
2026年6月17日（水）〜2026年6月30日（火）23時59分まで
〈対象サイト〉
レコチョク：https://recochoku.jp/
mora：https://mora.jp/
◾️「会心の一劇」
2026年7月3日（金）リリース
配信：https://mcz.lnk.to/kaishin
※TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』OP主題歌
作詞：zopp、Maho Hamaguchi
作曲：豊森裕介、マサ
編曲：田中タリラ、マサ
◾️「ムネモシュネ」
配信：https://mcz.lnk.to/MMN
※フマキラー「スキンベープシリーズ」CMタイアップソング
作詞：invisible manners（平山大介・福山 整）
作曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
編曲：平田祥一郎（SUPA LOVE）
◾️『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2026年8月19日（水）
購入：https://mcz.lnk.to/MC25BD
特設サイト：https://mcz-release.com/video/momoiro_xmas_2025
Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray
品番：KIXM-655〜7
収録枚数：3枚組
価格：\13,500（税込）
音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch
[特典映像]：リニアPCM 2ch
［DVD］
Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE DVD
品番：KIBM-1152〜6
収録枚数：5枚組
価格：\13,500（税込）
音声：リニアPCM 2ch
＜映像特典＞
メイキング映像（仮）
＜セットリスト＞
【DAY1：2025年12月20日（土）】
1. 今宵、ライブの下で
2. Wee-Tee-Wee-Tee
3. MOON PRIDE
4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」
5. Cosmic Commotion
6. サンタさん -ZZ ver.-
7. 夢の浮世に咲いてみな
8. MYSTERION
9. サラバ、愛しき悲しみたちよ
10. Heroes
11. 月色Chainon
12. 一粒の笑顔で…
13. 白い風
14. idola
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
16. CONTRADICTION
17. 僕らのセンチュリー
18. レナセールセレナーデ
19. 可視光線
20. 月と銀紙飛行船
＜ENCORE＞
21. L.O.V.E.
22. HOLIDAY
23. いちごいちえ
24. モノクロデッサン -ZZ ver.-
【DAY2：2025年12月21日（日）】
1. 今宵、ライブの下で
2. Wee-Tee-Wee-Tee
3. MOON PRIDE
4. Event Horizon
5. Cosmic Commotion
6. サンタさん -ZZ ver.-
7. 夢の浮世に咲いてみな
8. MYSTERION
9. サラバ、愛しき悲しみたちよ
10. Heroes
11. 月色Chainon
12. きみゆき
13. 白い風
14. idola
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
16. CONTRADICTION
17. SECRET LOVE STORY
18. レナセールセレナーデ
19. 可視光線
20. 月と銀紙飛行船
＜ENCORE＞
21. L.O.V.E.
22. 泣いちゃいそう冬
23. いちごいちえ
24. モノクロデッサン -ZZ ver.-
関連リンク
◆ももいろクローバーZ オフィシャルサイト
◆ももいろクローバーZ オフィシャルX
◆ももいろクローバーZ オフィシャルInstagram
◆ももいろクローバーZ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ももいろクローバーZ オフィシャルTikTok