◾️佐々木彩夏「30 STREET!!!」

2026年6月12日（金）リリース

配信：https://A-rin.lnk.to/30STT

作詞：前山田健一

作曲：前山田健一

編曲：早川博隆、河原レオ

◇『30 STREET!!!』ハイレゾ購入キャンペーン

レコチョク／moraのいずれかでハイレゾ音源を購入していただいた方全員に各ストア限定ボイスをプレゼント。

▼特典

レコチョク ： 佐々木彩夏「30 STREET!!!」レコチョク限定ボイス

mora : 佐々木彩夏「30 STREET!!!」mora限定ボイス

▼キャンペーン実施期間>

〜6/26（金）23:59まで

◇LINE MUSIC アーティストプレイリスト

LINE MUSICにて「あーりんがあーりん自身をお祝いするプレイリスト」をテーマに、 本人がセレクトした『あーりんのお誕生日をお祝いするプレイリスト♡』が6月12日（金）10:00より公開。

◇ソロ曲全曲プレイリスト『佐々木彩夏 All Songs Playlist』

佐々木彩夏のソロ楽曲を全曲まとめたプレイリストが各配信サイトにて6月12日（金）12:00より公開。Spotifyでは、本人の楽曲紹介ボイス入り『佐々木彩夏 All Songs Playlist ♡あーりん楽曲紹介ボイス入り♡』を公開。

▼配信サイト

Apple Music/Spotify※ボイス入り/LINE MUSIC/Amazon Music/YouTube Music/AWA

◇『30STREET!!!』オンラインくじ

販売スケジュール：後日発表

オンラインくじURL：後日発表

販売価格：1回880円（税込）

※配送手数料：複数回注文でも累計30枚まで1,100円（税込）

▼賞品ラインナップ

A賞:フルカラーTシャツ

B賞:A3ホログラムポスター

C賞:アクリルスタンド

D賞:缶バッジ

E賞:ステッカー2枚セット

※各賞種類数後日発表

▼プレミアムキャンペーン

★選挙ポスター風トレーディングカード

※1会計でくじの購入数量を10ごとに10〜19でご購入された方には1枚、20〜29でご購入の場合は2枚。以降10の倍数ごとに1枚プレゼント。

※複数回の会計で、購入数の累計が10を超えてもプレゼントの対象にはなりませんので、予めご了承ください。

▼Wチャンスキャンペーン

・宛名直筆サイン入りA3ホログラムポスター：５名様

・全賞品セット：５名様

佐々木彩夏『30STREET!!!』オンラインくじにご参加いただいた方の中から抽選で10名様にプレゼント！

※佐々木彩夏『30STREET!!!』の本オンラインくじをご購入いただいた方が抽選対象となります。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。当選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので予めご了承ください。

※転売・譲渡は固くお断りさせていただきます。

▼KINGくじ ONLINEとは

スマホ・PCから遊べる、ハズレなしのオンラインくじサービスです。

・「KINGくじ ONLINE」公式サイト https://kuji.kingrecords.co.jp/

・お問い合わせ https://kuji.kingrecords.co.jp/contacts/new

受付時間：10:00〜17:00(土日・祝日を除く)

▼注意事項

・くじというサービスの性質上、複数回くじを引いた際に同一の賞品が当選する場合がございます。

・先着順の賞品はございません。

・掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

・複数回注文でも累計30枚まで1,100円（税込）の配送手数料です。

・国内向けサービスのため、国外住所での会員登録ができません。配送先が国外住所の場合、配送ができませんので予めご了承ください。

・本サービスには「キングレコード会員」の会員登録が必要となります。

・詳細はKINGくじ ONLINE「利用規約」「注意事項」をご覧ください。