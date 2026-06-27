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実験的な企画を次々と生み出すABCテレビの深夜枠「月よるビッグバン」。

その第7弾として、M-1グランプリのレジェンド王者であり同期でもあるブラックマヨネーズ・吉田敬とチュートリアル・徳井義実がタッグを組んだ新番組「吉田徳井の大予言」を4回にわたり放送中。

過去と未来を見通す“予言者たち”が集結！ それぞれの持論で未来を占う新感覚トーク番組。2回目となる今回は「娯楽」をテーマに、3人の予言者たちがリアルな体験から導き出された驚きの予言を発表していく…。



◆第2回目は「娯楽」をテーマに、3人の予言者が持論を繰り広げる

1人目の予言者は、濱田祐太郎

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『未来の M-1 はドーピング OK の大会になるであろう』

「M-1グランプリ」の影響で芸人の地位が向上し、品行方正を求められ週刊誌に怯える現代――。「本来はお笑いの世界ってダメ人間の場所だったはず」と危惧する濱田祐太郎が、暴露や下ネタなどの“タブー解禁”を提唱！ 吉田・徳井との大激論の末にたどり着いた、老若男女を爆笑させる新大会「O-1グランプリ」の正体とは!?

続いての予言者は、デルマパンゲ・迫田篤

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『人類は椅子に座り続けることで滅亡する』

娯楽を楽しむとき、人間は「椅子」に座っていることが多いが、このまま座り続けるのは危険だと警鐘を鳴らす迫田。独自の進化を遂げ、2足歩行ができる唯一の存在となった人間の地位を「奪おうと狙っている動物がいる！」と主張して…。迫田が語る奇想天外なストーリーに、吉田と徳井は「何なん!?」「ちょっと頭が…」と大混乱！

最後の予言者は、キレのある喋りが注目の若手

空前メテオ・茶屋

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『そろそろ“じゃんけん”はなくなります』

「チョキは攻撃するだけの悪意に満ちた手。いずれコンプラ的にアウトになる」と大胆予言する茶屋。このままではじゃんけんが娯楽として成立しなくなると危惧する彼に対し、吉田と徳井が驚きの打開策を提案する…!?



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【予言者：濱田祐太郎 コメント】

迫田さんの予言は訳が分からなすぎて、あの時間だけで1日分の疲れが溜まりました(笑)。

でも、その場で予言が作り上げられていくライブ感はすごく楽しかったです。

スタジオも、夜中の政治討論番組みたいな雰囲気で新鮮でした。



【予言者：デルマパンゲ 迫田篤 コメント】

だいたい予言って首を傾げられるものですから。当たってはじめて「ざまあみろ」ってなる。

“納得してもらえたか”ではなく、僕はやり切りました！



【予言者：空前メテオ・茶屋 コメント】

吉田さんと徳井さんが話を膨らませてくれて、ほんまに当たりそうな予言になりました。

普段から考えてる予言がまだまだあるんで、もし番組が続いたら呼んでほしいです。

【放送情報】

月よるビッグバン「吉田徳井の大予言」

2026年6月29日(月) 毎週月曜深夜0時～深夜0時30分

（放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信）

公式HP https://www.asahi.co.jp/sp/daiyogen/

出演：

吉田敬（ブラックマヨネーズ）、徳井義実（チュートリアル）

第2回ゲスト：

濱田祐太郎、迫田篤（デルマパンゲ）、茶屋（空前メテオ）