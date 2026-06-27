子どもの学力を伸ばしたいと願う親や先生ほど、「もっと頑張れ」と背中を押したくなるものです。しかし、集中力は「頑張り続けること」で高まるとは限りません。中学生や高校生にも愛用者が多い、500万ダウンロード突破のアプリ「集中」の開発者・戸田大介さんは、集中力が続く人には「ある共通した習慣」があると言います。集中力を高める秘訣を聞きました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

真面目な子どもほど、勉強嫌いになる

――勉強の集中力を高めるために、「まずこれだけは意識したほうがいい」というポイントはありますか。

戸田大介（以下、戸田）：アプリ「集中」の開発を通じて、データを分析したり、ユーザーの話を聴いてきました。その中でわかったのは、意外にも「真面目な人ほど、勉強嫌いになってしまう」ということです。

真面目な子どもほど、集中力が切れても「サボっちゃいけない」と考えます。そのため、一応ノートは開いているけれど、勉強は進んでいない。そんな状態が続いてしまいます。

しかし、この状態が続くと、「勉強＝苦しいもの」というイメージがどんどん強くなっていきます。

そうした経験が積み重なると、次に机に向かう際の心理的なハードルはどんどん高くなってしまいます。「今日は勉強したくない」「なんだか面倒くさい」と感じることが多くなり、勉強嫌いになってしまうのです。

試験勉強も受験勉強も、ほとんどの場合、勉強は長期戦です。その1日でどれだけ頑張ったかより、長期的に見て、どれだけ勉強を続けられるかの方がはるかに重要です。だからこそ、勉強嫌いになってしまうことだけは避けなければなりません。

疲れて集中力が切れてしまった時は、その日は思い切って切り上げる方が、結果的に、勉強の量も質もよくなります。

集中力が切れる「前」に休もう

戸田：もっと言うと、集中力が切れてから休むのではなく、「あらかじめ時間を区切っておいて、集中力が切れる前に、休憩を取る」ほうが、人間の集中力は長く持続することが分かっています。

まだ疲れる前の段階で休めば、回復しやすい状態にあるため、すぐにまた動き出せるのです。

――なるほど。一気にたくさん問題を解こうとしたり、一コマの勉強時間を長くするよりも、細かく時間を区切った方がいいということですね。

戸田：その通りです。簡単な方法は、タイマーを使うことです。

20分、30分といったように、タイマーをセットし、時間が来たら強制的に手を止めて、数分間休憩する。また同じようにタイマーを押して手を動かし始める。これを繰り返すことで、集中力をキープすることができます。

短い時間でタイマーをセットして、「せっかく乗ってきたのに、もう少しやりたい」くらいのところで、手を止めて休憩するのがちょうどいいんです。そうすれば、短い休憩を挟んだ後に、またすんなりと勉強を再開できます。

集中力を保つもう1つのコツ

――ほかにも、集中力を維持する方法はありますか？

戸田：あります。それは、科目をこまめに切り替えることです。

同じ科目を何時間も続けていると、脳の同じ部分ばかりを使うことになります。

すると疲れがたまりやすく、集中力は落ちやすくなります。ですが、数学をやったら次は歴史へ、次は英語へというように科目を切り替えると、脳の使う領域も変わります。その結果、疲れを感じにくくなるのです。

――「タイマーで時間を区切ること」と「科目を切り替えること」ですね。

戸田：そうです。タイマーで時間を区切ると、自然に科目を切り替えるタイミングも生まれるので、この2つを組み合わせるとうまくいきやすくなります。

勉強を続けるうえでは、仕組みが大切です。無理して頑張るのではなく、自然と机に向かってしまうような環境、「ついスマホを見てしまう」を防ぐ設定。そういうものが、日々の行動を着実に変え、大きな差となって現れます。

（この記事は、『脱スマホ術──「何もせず1日が終わった」がなくなる』の著者戸田大介氏へのインタビューです）