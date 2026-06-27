「俺にはコイツだけだ！」仕事で落ち込む彼氏に響く励まし９パターン
ビジネスの失敗でドンヨリしていても、愛する女性に励ましてもらったら、「また頑張るぞ！」と奮起する男性は多いもの。では、どんな応援が彼氏のテンションを上げるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性87名に聞いたアンケートを参考に、「『俺にはコイツだけだ！』仕事で落ち込む彼氏に響く励まし」をご紹介します。
【１】「この失敗を乗り越えたら、もっとデキる男になれるよ」と明るく背中を押す
「失敗をポジティブにとらえさせてくれたおかげで前向きになれた」（10代男性）というように、逆転の発想で彼氏を勇気づけるのもよさそうです。ただし、失意の底にいる相手には逆効果になりかねないので、見極めは必要でしょう。
【２】「今回はたまたまだよ、あなたならきっとできる」と力強くハグする
「これで評価がすべて決まるわけじゃないし…と割り切れました」（20代男性）というように、プライドがズタズタになっている彼氏のために、「たまたま」を強調するのもよさそうです。強くハグすれば物理的にも説得力が増すでしょう。
【３】「どんなことがあっても、ずっとそばにいるからね」と静かに寄り添う
「彼女の期待を裏切っちゃいけない！と立ち直れました」（10代男性）というように、行動を全肯定する言葉は、発奮のきっかけになるようです。彼氏が自分の能力を悲観しているときこそ効果的かもしれません。
【４】「あなたの頑張りは私が見てたから」と味方であることを示す
「誰かに認めてもらうと、やる気が出ますよね」（20代男性）というように、結果はともかくそこまでの経緯をきちんと褒めてあげると、彼氏の自信も回復しそうです。「ちゃんと見てたよ」というやさしい言葉も、心の距離をぐっと縮めるでしょう。
【５】「よーし、今日は何でも好きなもの作ってあげる！」と手料理をふるまう
「好きな料理ばっかりで、めちゃめちゃ元気が出た！」（10代男性）というように、胃袋を満たすのも、彼氏を手っ取り早く元気づける方法でしょう。長い付き合いなら、心境を察して好きな料理を作ってあげたいところです。
【６】「私も同じようなことがあったから、分かるなぁ」としみじみ共感する
「自分のミスとはいえ納得いかないこともあったから、理解してくれて救われた」（20代男性）というように、やるせなさに気持ちを寄せてあげるのもよさそうです。すべてに同意するよりも、話に耳を傾けながら、時折コメントを交えたほうが真剣みも伝わるでしょう。
【７】「大丈夫！次はうまくいくよ！」とやさしく微笑む
「すっごい不安だったから、『大丈夫！』の一言がしみた」（10代男性）というように、多くを語らず笑顔を見せるだけで、彼氏の心はほぐれるようです。気持ちを切り替えさせてあげたら、弱気モードからの復活も近いでしょう。
【８】「パーッと飲みに行こっか！」と気分転換を促す
「明るく話してくれると、こっちも元気になる。他愛ないトークが気晴らしになった」（20代男性）というように、励ましの言葉をかけるより、ストレス解消に誘ったほうが喜ばれる場合もあります。やけ酒にならないよう、お酒のペースを気づかってあげましょう。
【９】「次に頑張ればいいじゃない」と温かいコーヒーを差し出す
「失敗についてあれこれ言うのではなく、やさしい言葉と気づかいに癒されました」（10代男性）というように、根掘り葉掘り聞き出すよりも、ただやさしく接してあげることが彼氏を安心させるようです。自動販売機で買った缶コーヒーひとつでも、その温もりが心にしみるのではないでしょうか。
彼氏が落ち込んでいたら、とにかく気持ちに寄り添ってあげるとよさそうです。二人でピンチを乗り越えたら、絆もきっと深まるでしょう。（佐々木正孝）
【調査概要】
期間：2015年10月7日から14日まで
対象：合計87名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「この失敗を乗り越えたら、もっとデキる男になれるよ」と明るく背中を押す
「失敗をポジティブにとらえさせてくれたおかげで前向きになれた」（10代男性）というように、逆転の発想で彼氏を勇気づけるのもよさそうです。ただし、失意の底にいる相手には逆効果になりかねないので、見極めは必要でしょう。
「これで評価がすべて決まるわけじゃないし…と割り切れました」（20代男性）というように、プライドがズタズタになっている彼氏のために、「たまたま」を強調するのもよさそうです。強くハグすれば物理的にも説得力が増すでしょう。
【３】「どんなことがあっても、ずっとそばにいるからね」と静かに寄り添う
「彼女の期待を裏切っちゃいけない！と立ち直れました」（10代男性）というように、行動を全肯定する言葉は、発奮のきっかけになるようです。彼氏が自分の能力を悲観しているときこそ効果的かもしれません。
【４】「あなたの頑張りは私が見てたから」と味方であることを示す
「誰かに認めてもらうと、やる気が出ますよね」（20代男性）というように、結果はともかくそこまでの経緯をきちんと褒めてあげると、彼氏の自信も回復しそうです。「ちゃんと見てたよ」というやさしい言葉も、心の距離をぐっと縮めるでしょう。
【５】「よーし、今日は何でも好きなもの作ってあげる！」と手料理をふるまう
「好きな料理ばっかりで、めちゃめちゃ元気が出た！」（10代男性）というように、胃袋を満たすのも、彼氏を手っ取り早く元気づける方法でしょう。長い付き合いなら、心境を察して好きな料理を作ってあげたいところです。
【６】「私も同じようなことがあったから、分かるなぁ」としみじみ共感する
「自分のミスとはいえ納得いかないこともあったから、理解してくれて救われた」（20代男性）というように、やるせなさに気持ちを寄せてあげるのもよさそうです。すべてに同意するよりも、話に耳を傾けながら、時折コメントを交えたほうが真剣みも伝わるでしょう。
【７】「大丈夫！次はうまくいくよ！」とやさしく微笑む
「すっごい不安だったから、『大丈夫！』の一言がしみた」（10代男性）というように、多くを語らず笑顔を見せるだけで、彼氏の心はほぐれるようです。気持ちを切り替えさせてあげたら、弱気モードからの復活も近いでしょう。
【８】「パーッと飲みに行こっか！」と気分転換を促す
「明るく話してくれると、こっちも元気になる。他愛ないトークが気晴らしになった」（20代男性）というように、励ましの言葉をかけるより、ストレス解消に誘ったほうが喜ばれる場合もあります。やけ酒にならないよう、お酒のペースを気づかってあげましょう。
【９】「次に頑張ればいいじゃない」と温かいコーヒーを差し出す
「失敗についてあれこれ言うのではなく、やさしい言葉と気づかいに癒されました」（10代男性）というように、根掘り葉掘り聞き出すよりも、ただやさしく接してあげることが彼氏を安心させるようです。自動販売機で買った缶コーヒーひとつでも、その温もりが心にしみるのではないでしょうか。
彼氏が落ち込んでいたら、とにかく気持ちに寄り添ってあげるとよさそうです。二人でピンチを乗り越えたら、絆もきっと深まるでしょう。（佐々木正孝）
【調査概要】
期間：2015年10月7日から14日まで
対象：合計87名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査