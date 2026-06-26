ICEx、槙田紗子振り付けによる初の“ヤキモチ”ソング「プン☆ジェラ」のMV公開
ICExが、7月1日に発売する2ndアルバム『FRESH!!』より、リードトラックとなる新曲「プン☆ジェラ」のMVを公開した。
新曲の「プン☆ジェラ」はICEx初の“ヤキモチ”ソングとなっており、MVではICExのメンバー8人による演技とパフォーマンスを中心に、学校の日常で芽生える初恋のときめきと嫉妬の気持ちが、飾らない可愛らしさで描き出されているという。「プン！プン！プン！プン！プン！」というサビのパートが特に印象的な振り付けは、コレオグラファー・槙田紗子が手掛けた。
アルバム発売日の7月1日には新宿住友ビル三角広場で、ICEx 2ndアルバム『FRESH!!』発売記念スペシャルイベント＜FRESHシェイク!!＞が開催される。なお、8月から9月にかけて東京・名古屋・大阪・福岡の4都市で開催される全国ツアー＜ICEx Fourth Concert Tour 2026 “FRESHest!!”＞は、全公演ソールドアウトとなっている。
◾️2ndアルバム『FRESH!!』
2026年7月1日（水）リリース
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/FRESH/
・初回限定盤A 5,500円（税込）CD＋BD
［CD］全形態共通
［Blu-ray］ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”
01.8COUNT
02.It’s party time!
03.Sunny Road
04.Hollywood
05.COUNT DOWN
06.ナイトフライト
07.恋ソーダ
08.listen to your heart
09.Butterfly Echo
10.Drive in my Tokyo
11.運命の1ページ
12.CANDY
13.Glory Days
・初回限定盤B 5,500円（税込）CD＋BD
［CD］全形態共通
［Blu-ray］ICEx バスツアー -東京-
・通常盤 3,300円（税込）CD only ※順不同
プン☆ジェラ / FRESH!! / Lost in you / Retro Universe / HAMIGAKI / 熱烈ファイヤー (HOTx) / We are ICEx! / Our Story / Give Me! / Glory Days
・FC限定豪華盤 9,900円（税込）CD+PhotoBook＋グッズ（全8種）
［CD］全形態共通
［PhotoBook］FRESH!! Photobook
［グッズ］歯ブラシホルダー
※完全受注生産
※付属のグッズはメンバー別全8種になります。
▼チェーン別オリジナル購入特典
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：オリジナルステッカーA
・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online：オリジナルステッカーB
・VICTOR ONLINE STORE：オリジナルステッカーC
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：4カットフォトシート（フォトグレイ風）※ランダム8種
・セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー ※ランダム8種
※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約下さい。
※『オリジナルステッカー』は対象店舗・オンラインストアでの通常予約・購入でもらえます。
※早期予約特典の対象店舗・オンラインストアにて対象期間中にご予約の方はチェーン別オリジナル特典とのW特典となります。
※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。
※特典の絵柄は後日発表いたします。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。
※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。
◾️ICEx 2ndアルバム「FRESH!!」発売記念リリースイベント
◇ICEx 2ndアルバム「FRESH!!」発売記念スペシャルイベント
2026年7月1日（水）東京・新宿住友ビル 三角広場
※参加メンバーが変更になる場合がございます。
※イベントの詳細は後日発表致します。会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※イベント日程は追加になる可能性があります。
※天候、災害、アーティストの都合により、やむを得ず中止になる場合がございます。
※上記以外の会場が追加される場合があります。
※会場内へのキャリーケースや大きなお荷物のお持ち込みは禁止とさせていただきます。大きな荷物は公共のロッカーに預けてからお越し下さい。
※イベントに参加する際は屋内外問わずに気温・気候に注意して万全の準備をお願いいたします。
※イベント内容はメンバーによるミニライブ＋特典会を予定しております。会場によってはライブの実施ができず特典会のみ行う可能性もありますので、詳細の発表の時にご案内を致します。
◾️＜ICEx Fourth Concert Tour 2026 ”FRESHest!!”＞
【愛知】COMTEC PORTBASE
2026年8月21日（金）開場17:30／開演18:30
2026年8月22日（土）
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
【福岡】福岡国際会議場 メインホール
2026年8月29日（土）開場17:00／開演18:00
2026年8月30日（日）
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
【大阪】NHK大阪ホール
2026年9月18日（金）開場17:30／開演18:30
2026年9月19日（土）
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
【東京】東京国際フォーラム ホールA
2026年9月23日（水・祝）開場17:00／開演18:00
詳細：https://icex.jp/contents/105762
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