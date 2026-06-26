◾️2ndアルバム『FRESH!!』

2026年7月1日（水）リリース

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/FRESH/

・初回限定盤A 5,500円（税込）CD＋BD

［CD］全形態共通

［Blu-ray］ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”

01.8COUNT

02.It’s party time!

03.Sunny Road

04.Hollywood

05.COUNT DOWN

06.ナイトフライト

07.恋ソーダ

08.listen to your heart

09.Butterfly Echo

10.Drive in my Tokyo

11.運命の1ページ

12.CANDY

13.Glory Days

・初回限定盤B 5,500円（税込）CD＋BD

［CD］全形態共通

［Blu-ray］ICEx バスツアー -東京-

・通常盤 3,300円（税込）CD only ※順不同

プン☆ジェラ / FRESH!! / Lost in you / Retro Universe / HAMIGAKI / 熱烈ファイヤー (HOTx) / We are ICEx! / Our Story / Give Me! / Glory Days

・FC限定豪華盤 9,900円（税込）CD+PhotoBook＋グッズ（全8種）

［CD］全形態共通

［PhotoBook］FRESH!! Photobook

［グッズ］歯ブラシホルダー

※完全受注生産

※付属のグッズはメンバー別全8種になります。

▼チェーン別オリジナル購入特典

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：オリジナルステッカーA

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online：オリジナルステッカーB

・VICTOR ONLINE STORE：オリジナルステッカーC

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：4カットフォトシート（フォトグレイ風）※ランダム8種

・セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー ※ランダム8種

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約下さい。

※『オリジナルステッカー』は対象店舗・オンラインストアでの通常予約・購入でもらえます。

※早期予約特典の対象店舗・オンラインストアにて対象期間中にご予約の方はチェーン別オリジナル特典とのW特典となります。

※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。

※特典の絵柄は後日発表いたします。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。