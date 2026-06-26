カラノアが、千葉テレビで放送される夏の高校野球関連番組『高校野球ダイジェスト』のエンディングテーマに新曲「砂時計」が決定したことを発表した。

本楽曲は番組のために書き下ろされた新曲で、“努力を称える”ことをテーマに制作。壮大なスケール感と力強いバンドサウンドの中に、カラノアならではのポップネスを感じられる一曲に仕上がっているという。真っ直ぐな言葉で紡がれた歌詞が、日々努力を重ねるすべての人々の背中を押す楽曲になっているとのことだ。

また、「砂時計」のMV制作も決定している。詳細は後日発表予定となっているので、公開を楽しみにお待ちいただきたい。

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◾️メンバーコメント

この楽曲は、なかなか自分では成果を実感しにくい、これまで積み上げてきた「努力」を素直に称えたいという思いで制作しました。聴いてくれた人が自分自身を認めてあげられるような、これまで抱えてきた不安を少しだけ自信に変えられるような、そんな楽曲になったと思います。この楽曲を通して、みなさんの明日への活力になれたら嬉しいです。

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また7月7日からは、カラノアがED主題歌を務めるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』も放送がスタートする。ED主題歌「ばけもん」は “サムライ”という作品世界から着想を得た笛や和太鼓、刀のサンプルといった和的モチーフを大胆に取り入れながら、それらを現代的なバンドサウンド／エレクトロニックなアプローチに。随所に散りばめられたカラノア特有のオーディオスライスが楽曲に鋭い推進力を与え、情報量と没入感を兼ね備えた1曲へと仕上がっているという。

また歌詞面では、“ばけもんvsばけもん”という強烈なフレーズを筆頭に、作品へ真正面から寄り添うワードを配置。さらに主人公と敵、それぞれの感情を独自の視点で掘り下げ、まるで会話劇のような口語的表現を織り交ぜることで、単なるキャラクターソングには留まらない、人間臭さとユニークさを宿したリリックになっているとのことだ。なお、「ばけもん」は7月8日にリリースされる。

さらに、9月23日にはワンマンライブ＜ばけもん vs ばけもん＞の開催も決定している。TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』の舞台が新宿であることにリンクする形で、タイトルに合わせた会場名の東京・新宿SAMURAIでの開催となる。チケットはオフィシャル2次先行受付中だ。

◾️＜KARANOAH Presents. ばけもん vs ばけもん＞

日程：2026年9月23日（水・祝）

会場：東京・新宿SAMURAI

開場18:30 / 開演19:00

オフィシャル先行：https://eplus.jp/karanoah/

◾️TVアニメ『鎧伝サムライトルーパー』

2026年7月7日（火）より第2クール放送・配信開始 ▼放送

TOKYO MX 毎週火曜23時30分〜

関西テレビ 毎週火曜25時19分〜

BS11 毎週水曜24時00分〜 ▼配信

見放題最速配信 2026年7月7日（火）より毎週火曜24時〜

・U-NEXT https://video.unext.jp/

・アニメ放題 https://www.animehodai.jp/

・d アニメストア https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/tp

★第1クール各配信サイトにて配信中！

★他配信サイトは公式HP（https://www.samurai-trooper.net/onair/）をチェック！ ▼Introduction

妖邪帝王・羅真我を倒し、妖邪界の侵攻から東京を救って3ヶ月――。

復興が進む街並みに人々は再び訪れた平和を享受していた。 だが、人類の前に新たな脅威が現れる。

その名も「天導界」。

ヤシマノサグメとその配下の四獣士が「世界を新しく作り替える」ために行動を開始する。 サムライトルーパーの新たな戦いが幕を開ける！ ▼第2クールMUSIC

OP：「BAD遺伝子」 Dannie May

ED：「ばけもん」 カラノア 公式サイト：https://www.samurai-trooper.net/

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◾️EP『ツギハギ』

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://asab.lnk.to/karanoah_tsugihagi ▼収録曲

M1.まわる

M2.番

M3.April

M4.Sugoroku

M5.プラナリア

M6.レイ ▼先行配信「April」

https://asab.lnk.to/april_karanoah ▼先行配信「プラナリア」

https://asab.lnk.to/karanoah_planaria

◾️ライブ出演情報 2026.7.8（水）＜心臓爆発日和-SHIBUYA196-＞

会場：shibuya eggman

OPEN/17:30 START/18:00

ADV/\2,800（+1D）

https://livepocket.jp/e/snbk196 2026.8.21（金）＜kohamo 3rd EP Release Tour”Teal” 大阪編＞

会場：LIVE SQUARE 2nd LINE

w/kohamo / TiDE

OPEN 18:00 / START 18:30

一般スタンディング / \2,500

kohamo㌠スタンディング ※特典付き / \4,000

https://l-tike.com/kohamo/