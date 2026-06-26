├日本vsスウェーデン スタメン発表

├キャプテン板倉滉が前半途中に交代…谷口彰悟がピッチへ

【北中米W杯グループリーグ第3節】(ダラス)日本 1-1(前半0-0)スウェーデン<得点者>[日]前田大然(56分)[ス]アンソニー・エランガ(62分)<警告>[日]谷口彰悟(77分)[ス]イサク・ヒエン(32分)、ビクトル・ギェケレシュ(85分)観衆:70,137人

├本田圭佑、出た新語「肉ばなった」オランダ先制に「でしょうね」田中碧ファウルに「ないよー、ショルダーとショルダーですよ」

├F組最終節は前半終了…このままいくと決勝T1回戦で日本対ブラジル、オランダ対モロッコ

├日本戦会場も大きくどよめく…超巨大ビジョンに開始7分で「0-2」

├前半途中交代の板倉滉に森保監督「少し筋肉の異常を訴えてきた」

├パスで崩して前田大然が先制ゴール!! 日本代表、史上初のW杯一大会7ゴール目

├スウェーデン反撃、日本代表は同点弾浴びるもGK鈴木彩艶の好セーブで逆転は許さず

├中村敬斗が異例の“一時退場”…審判に短いソックス履き替えさせられる

├1-1の日本代表が長友佑都を途中投入!日本初5大会連続出場

├森保監督もブラジル戦に気合「タフに粘り強くとにかく勝つ戦いを」

├緊急投入で奮闘したDF谷口彰悟、2位突破に「とりあえずホッとした」…ブラジル戦に向けて「もう一つギアを上げたい」

├日本のW杯初となる大会7点目は前田大然!! ブラジル戦へ意気込み「これまでやってきたことを出せれば勝てる」

├鈴木彩艶がもたらした勝ち点1「負けない勢いで次を迎えられることはポジティブ」ブラジル戦は「勝つしかない」

├日本初W杯5大会連続出場のDF長友佑都「この興奮はW杯でしか味わえない」…次戦ブラジル戦も「どこが相手だろうと勝つだけ」

├初戦、2戦目とゴールに関与していた伊東純也「絡めなくて残念」前回ブラジル撃破の立役者は気を引き締める

├自身は不発も先制点演出の上田綺世「チームを楽にできたらもっと良かった」

├主将アクシデントも耐えたDFライン、3連続フル出場伊藤洋「対応できた」瀬古と菅原は初先発「今の自分たちならいける」

├「試合前に指摘されなかったものが…」宮本会長が中村敬斗のソックスめぐる審判の判断疑問視「我々にとって不利」

├「ドローで良かった」と納得のスウェーデン監督、3位通過で相手はフランスやノルウェーが候補も「W杯はそういうもの」

├5大会連続W杯出場の長友佑都、4年前の長友に言いたいこと「おまえ、やめなくてよかったな」

├W杯5大会連続出場の長友佑都を森保一監督が称賛「さすがベテランの長友」「落ち着きを与えてくれた」

├欧州2か国入ったF組を無敗2位通過!! 宮本会長が感じる世界からの期待「今までよりもその声は大きい」

├ブラジルメディアが会見で「互角」と表現…森保監督、ブラジル戦へ「強敵だが、勝つチャンスある」

├途中交代時の表情に堂安律が言及「怒っていた理由がある」

├「絶対」ではなかった首位通過…2位通過でのヒューストン行きに森保監督「移動や環境はポジティブ」

├ソックス履き替えで“一時退場”強いられたMF中村敬斗「チームに迷惑を掛けてしまった」

├決勝Tを見据える堂安律「一発勝負を楽しめる国になってきた」、ブラジル戦は「ウザいと思わせる」

├太もも裏違和感も「身体が壊れても関係ないと」板倉滉、森保監督の緊急交代決断に「感謝したい」

├長友佑都に響いたベンチからの叫び…報われた“出番なし”20試合の献身「彼らに届いていたんだなと」

├板倉負傷から「2、3分ぐらい」で緊急出動も…谷口彰悟はアーセナルFWに徹底対応「悪くない入り方はできた」

├攻守に圧倒的、異なるコンビでの連続フル出場に田中碧「前回大会よりも手応えがある」

├高難度の決定機も「悔しい」小川航基、王国ブラジル撃破に切り替え「一番美味しいところを」

└W杯2大会連続ゴールの偉業も…前田大然は複雑な胸中「今回も勝てなかった。でもすごく幸せなこと」