「筑波大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキング！ 2位「中山雅史」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、筑波大学出身と聞いて驚いた有名人に関するアンケートを実施しました。その中から、「筑波大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：中山雅史（元サッカー日本代表・サッカー解説者）／77票2位にランクインしたのは、「ゴン中山」の愛称で親しまれ、日本サッカー界のレジェンドとして圧倒的な熱量と明るいキャラクターで愛されている中山雅史さんです。Jリーグや日本代表で数々の伝説的なゴールを決めてきた熱血漢の中山さんですが、実は国立の雄である筑波大学体育専門学群の出身。文武両道を地で行くエリート校でロジカルにサッカーを学んでいた経歴に、意外性を感じる人が多かったようです。
回答者からは、「筑波大学出身と知らなかったので率直に驚いたからです」（40代男性／東京都）、「頭が良いと思ってはいたが、そこまでとは、思わなかった」（40代女性／秋田県）、「現役時代から現在に至るまで、熱くパワフルでユーモア溢れる情熱的なキャラクターとして広く親しまれている。そのため、国立の超難関校であり、学術研究のイメージが非常に強い筑波大学の出身だと知った時は、文武両道を体現しているその高い知性に驚かされた」（60代男性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：三笘薫（サッカー日本代表）／100票見事1位に輝いたのは、世界最高峰のプレミアリーグでセンセーショナルな活躍を続け、日本代表の絶対的エースとして君臨する三笘薫選手です。高校卒業時にプロ入りを打診されながらも筑波大学への進学を選択し、大学時代には自身の代名詞である「ドリブル」に関する卒論を執筆したエピソードはあまりにも有名。世界を翻弄する一級品のテクニックが、筑波大学という最高峰の学術研究機関での理論に裏打ちされたものであることに、驚きと納得の声が集まりました。
回答者からは、「フロンターレの下部組織からそのままプロになったと思っていたから」（40代男性／神奈川県）、「サッカーの一流選手は高卒すぐプロ入りのイメージが強いから」（40代男性／東京都）、「世界トップレベルで活躍するサッカー選手という印象が強く、筑波大学で学びながら競技を続けていたことに驚きました」（40代男性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：中山雅史（元サッカー日本代表・サッカー解説者）／77票2位にランクインしたのは、「ゴン中山」の愛称で親しまれ、日本サッカー界のレジェンドとして圧倒的な熱量と明るいキャラクターで愛されている中山雅史さんです。Jリーグや日本代表で数々の伝説的なゴールを決めてきた熱血漢の中山さんですが、実は国立の雄である筑波大学体育専門学群の出身。文武両道を地で行くエリート校でロジカルにサッカーを学んでいた経歴に、意外性を感じる人が多かったようです。
1位：三笘薫（サッカー日本代表）／100票見事1位に輝いたのは、世界最高峰のプレミアリーグでセンセーショナルな活躍を続け、日本代表の絶対的エースとして君臨する三笘薫選手です。高校卒業時にプロ入りを打診されながらも筑波大学への進学を選択し、大学時代には自身の代名詞である「ドリブル」に関する卒論を執筆したエピソードはあまりにも有名。世界を翻弄する一級品のテクニックが、筑波大学という最高峰の学術研究機関での理論に裏打ちされたものであることに、驚きと納得の声が集まりました。
回答者からは、「フロンターレの下部組織からそのままプロになったと思っていたから」（40代男性／神奈川県）、「サッカーの一流選手は高卒すぐプロ入りのイメージが強いから」（40代男性／東京都）、「世界トップレベルで活躍するサッカー選手という印象が強く、筑波大学で学びながら競技を続けていたことに驚きました」（40代男性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)