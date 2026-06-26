トロトロのなすが絶品！ きじまりゅうたさんの「揚げ焼きなすに豚みそ炒めのっけ」レシピを公開
『きょうの料理』7月号はなす特集！ この夏何度もつくりたくなる、なすの多彩なレシピを提案します。
本記事では、7月号の表紙を飾る「揚げ焼きなすに豚みそ炒めのっけ」をご紹介。なす、豚肉、みそという定番の組み合わせから生まれた、きじまりゅうたさんのアレンジレシピです。少ない油でなすを揚げ焼きにするつくり方は必見ですよ。
揚げ焼きなすに豚みそ炒めのっけ
揚げ焼きなすに豚みそ炒めのっけ
夏のなす特有の、“トロトロ”と“皮パリッ”が大好き。
それを、たった大さじ1と1/2の油で実現させます。
なすと豚肉をみそで炒め合わせるのは定番だけれど、分けることで新たなおいしさが生まれました！
薬味は、もちろん青じそでも。
こんなふうに刻んだピーマンもぜひ試してみて。
なす…3コ（300g）
豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用）…150g
ピーマン…（小）1コ
白ごま…大さじ1/2
A （みそ…大さじ2 砂糖・みりん・水…各大さじ1）
●サラダ油
◎310kcal ◎塩分1.5g ◎20分
1 なすはヘタを落として縦半分に切り、皮に斜めに細かく切り目を入れる。さらに縦半分に切って水にさらしておく。ピーマンはヘタと種を除いて7～8㎜四方に切る。豚肉は7～8㎝長さに切る。Aは混ぜ合わせておく。
2 フライパンにサラダ油大さじ1と1/2と水けをきったなすを入れ、油をからめる。なすの皮を下にして並べ、ふたをして中火にかける。途中で上下を返しながら4～5分間じっくりと蒸し焼きにする。ふたを外して全面に焼き色をつけ、器に取り出す。
ふたの内側についた水滴を時々拭きながら焼くとよい。
3 2のフライパンで豚肉を中火で炒める。色が変わったら、あいているところにAを加えて煮立たせてから、全体にからめる。たれにとろみがつくまで煮詰めた2のなすにかけ、ピーマンをのせて白ごまをふる。教えてくれた人
きじま・りゅうた
料理研究家｡祖母は故・村上昭子さん、母は杵島直美さんという料理研究家一家に生まれ育つ。アパレルメーカー勤務の後、料理の道に。「『強火で行こうぜ！』では、毎回、ドッキーとドゥッキーのギャップを楽しんでいます！」。
■NHKテキスト『きょうの料理』2026年7月号より抜粋
撮影・原ヒデトシ／スタイリング・中村弘子