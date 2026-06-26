トロトロのなすが絶品！ きじまりゅうたさんの「揚げ焼きなすに豚みそ炒めのっけ」レシピを公開

『きょうの料理』7月号はなす特集！ この夏何度もつくりたくなる、なすの多彩なレシピを提案します。

本記事では、7月号の表紙を飾る「揚げ焼きなすに豚みそ炒めのっけ」をご紹介。なす、豚肉、みそという定番の組み合わせから生まれた、きじまりゅうたさんのアレンジレシピです。少ない油でなすを揚げ焼きにするつくり方は必見ですよ。

『きょうの料理』7月号より

揚げ焼きなすに豚みそ炒めのっけ

揚げ焼きなすに豚みそ炒めのっけ

夏のなす特有の、“トロトロ”と“皮パリッ”が大好き。

それを、たった大さじ1と1/2の油で実現させます。

なすと豚肉をみそで炒め合わせるのは定番だけれど、分けることで新たなおいしさが生まれました！

薬味は、もちろん青じそでも。

こんなふうに刻んだピーマンもぜひ試してみて。



材料（2～3人分）

なす…3コ（300g）

豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用）…150g

ピーマン…（小）1コ

白ごま…大さじ1/2

A （みそ…大さじ2 砂糖・みりん・水…各大さじ1）

●サラダ油



◎310kcal ◎塩分1.5g ◎20分

1 なすはヘタを落として縦半分に切り、皮に斜めに細かく切り目を入れる。さらに縦半分に切って水にさらしておく。ピーマンはヘタと種を除いて7～8㎜四方に切る。豚肉は7～8㎝長さに切る。Aは混ぜ合わせておく。

2 フライパンにサラダ油大さじ1と1/2と水けをきったなすを入れ、油をからめる。なすの皮を下にして並べ、ふたをして中火にかける。途中で上下を返しながら4～5分間じっくりと蒸し焼きにする。ふたを外して全面に焼き色をつけ、器に取り出す。

ふたの内側についた水滴を時々拭きながら焼くとよい。

3 2のフライパンで豚肉を中火で炒める。色が変わったら、あいているところにAを加えて煮立たせてから、全体にからめる。たれにとろみがつくまで煮詰めた2のなすにかけ、ピーマンをのせて白ごまをふる。

教えてくれた人

きじま・りゅうた

料理研究家｡祖母は故・村上昭子さん、母は杵島直美さんという料理研究家一家に生まれ育つ。アパレルメーカー勤務の後、料理の道に。「『強火で行こうぜ！』では、毎回、ドッキーとドゥッキーのギャップを楽しんでいます！」。

■NHKテキスト『きょうの料理』2026年7月号より抜粋

撮影・原ヒデトシ／スタイリング・中村弘子