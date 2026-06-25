『つボイノリオの聞けば聞くほど』（ＣＢＣラジオ）の「パンツのコーナー」は、パンツを始めとして下着にまつわるおたよりを募集しています。6月23日の放送でもパンツを巡るさまざまな話題について、パーソナリティのつボイノリオと小高直子アナウンサーが紹介しました。

腹巻付きパンツを穿く年齢層

女性にとって腹の冷えは要注意ですが、腹巻といえば男性のもの。

それが今や、レディースで腹巻とパンツが一緒になったものが売られています。





アナが思わず吹き出してしまうニュース

「最近のお気に入りは、腹巻付きパンツです。夏素材、冬素材と愛用しておりますが、お腹の辺りに『ちいかわ』やサンリオキャラのイラストがデカデカとあるんです。これがいい歳こいた私には、ちょっとイタイんですけど…。地味カワイイからメーカーは一考していただけるとうれしいんですけど」（Aさん）かわいいキャラを使っているということは若い女子向けのように見えますが、腹巻付きパンツを穿くのかちょっと疑問。ターゲットの年齢層はどこなのか、ぜひ教えていただきたいところです。

続いては過去にこの番組で伝えた、パンツにまつわる世界のびっくりニュースを紹介します。



「先日の放送は神回でした！11時のニュースのコーナーは沢（朋宏）アナウンサーが担当でしたが、最後のニュースは『タイの女性が、夫の下着の臭いがいつもと違うので調査してほしい』と私立探偵に依頼したという内容でした。



鑑定ではその下着と他の人の下着を嗅いでみたところ違いはわからなかったようですが、妻は『絶対にいつもと違う、調査して！』と主張するため、夫を張り込み調査したところ、不倫していたことがわかったとのことです。



沢さんは笑いを堪えきれず、次の天気のコーナーはグダグダ。『小高さんが隣で笑っていたので、つられてしまった』と言っていました。このニュースを聞きながら私も大笑いでした」（Bさん）



小高はその時のことを「『沢さん、よく真面目に読んでるな』と思って、おかしくなっちゃって」と振り返ります。

トランクス1,600枚分の価値がある下着

歳をとると特に男性は下着にはこだわらないようになってきがちで、夫側が「別に安い物でも良い」と思ったり、妻が「旦那に買うのは安い物でも良い」と思うことはないでしょうか？



「たまに立ち寄るショッピングモール、衣料コーナーを通りかかると何やら山積みのワゴンが視界に入ってきて、何だろうと思って近寄ってみると、『商品入れ替えのため、サービス価格』という貼り紙がありました。



そこにはワゴンに積まれたトランクスの山、お値段なんと1枚100円！

今さら誰かの前で脱ぐことなんてあるわけないので、10枚買ってきました。

これでしばらくパンツ難民になることはないと思います。在庫セール、バンザーイ！」（Cさん）



このコーナーの最初には、乃木坂46の元メンバー・齋藤飛鳥さんがイベントで登場した時に穿いていた見せパンが16万円という記事も紹介していましたが、トランクス1,600枚分にも及びます。

同じ穿くものでも、かなりの違いですね。

（岡本）



つボイノリオの聞けば聞くほど

2026年06月23日10時10分〜抜粋（Radikoタイムフリー）