【セブン】7月1日まで「スイカバー」「爽」無料券ゲットのチャンス！アプリ会員限定でもらえるお菓子クーポンは最終週。

セブン-イレブン各店では2026年6月25日から、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどを開催しています。

6月23日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・セブン-イレブン

・ローソン

・ファミリーマート

・ミニストップ

・デイリーヤマザキ

・ポプラ

ポテトチップスなどの無料券も

まずは、6月25日から7月1日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。

1つめの対象商品は、ロッテ「ガーナチョコ クッキーサンド」です。

1個購入すると、「BIGスイカバー」「爽 バニラ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、カルビー「ポテトチップス うすしお味」。

1個購入すると、「ポテトチップス」の「コンソメWパンチ」「しあわせ濃厚バタ〜」「しょうゆWマヨ」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ブルボン「アルフォート ミニ 塩バター」です。

1個購入すると、「クリームあ〜んぱん モーモーバニラ」「チョコあ〜んぱん」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも7月2日から15日まで。

アプリ会員限定でお菓子無料

【冷たい麺50円引き】

6月25日から28日までの期間、対象の冷たい麺各種が50円引きになります。

温かい麺（そば、うどん・ラーメン、パスタ、焼そば、焼うどん、焼ビーフンなど）、常温麺（カップラーメン、袋麺など）、冷蔵袋麺、低カロリー麺、とうふ麺、冷凍麺は対象外です。

【リポビタンゼリー30円引き】

6月25日から7月8日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のリポビタンゼリーを購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●大正製薬 リポビタンゼリー（180g）

●大正製薬 リポビタンゼリーVC（150g）

●大正製薬 リポビタンゼリーパフォーマンス（160g）

クーポン利用期間は6月25日から7月15日まで。

【お菓子無料】

セブン-イレブンアプリ会員限定で、6月の毎週土曜と日曜に使えるお菓子無料クーポンを配布。

6月27日に配信されるクーポンは、「チロルチョコ ミルク」（1個）です。

利用期間は6月27日・28日の2日間です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ