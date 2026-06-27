モナキ、10．27にワンマンライブ決定！ 豊洲PITで「ハロウィンやで☆しらんけど」
4人組グループのモナキが、6月26日（金）に、TikTok LIVE（生配信）を実施。10月27日（火）に、豊洲PITでワンマンライブ「ハロウィンやで☆しらんけど」 を開催することを発表した。
【動画】モナキ、デビューまでの約2年間をたどる「こんなもんじゃねぇ」MV
■目指せ、国民的グループ！
モナキは、純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.で構成された4人組グループ。
今年4月8日にデビューし、6月26日には念願だった『ミュージックステーション』（テレビ朝日系／毎週金曜21時）に出演。興奮冷めやらぬまま、TikTok LIVEを実施し、7000人以上のファンが配信に集まった。
同配信内でモナキは、10月27日（火）に、豊洲PITでワンマンライブ「ハロウィンやで☆しらんけど」 を開催することを発表。詳細は後日発表される。
さらに同日には、デビューシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』Aタイプのカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のMVを公開。お披露目に至るまでのドキュメンタリー映像がすでにYouTubeで公開されているが、MVではオーディション開催からデビューのステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。
今後モナキは、地上波の歌番組への出演を予定しているほか、先日はモナキ初の地上波レギュラー冠番組「冠モナキ」の放送が決定。8月には東名阪のZeppツアーを控えており、国民的グループへの道を歩みだしているといって過言ではないだろう。
【動画】モナキ、デビューまでの約2年間をたどる「こんなもんじゃねぇ」MV
■目指せ、国民的グループ！
モナキは、純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.で構成された4人組グループ。
同配信内でモナキは、10月27日（火）に、豊洲PITでワンマンライブ「ハロウィンやで☆しらんけど」 を開催することを発表。詳細は後日発表される。
さらに同日には、デビューシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』Aタイプのカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のMVを公開。お披露目に至るまでのドキュメンタリー映像がすでにYouTubeで公開されているが、MVではオーディション開催からデビューのステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。
今後モナキは、地上波の歌番組への出演を予定しているほか、先日はモナキ初の地上波レギュラー冠番組「冠モナキ」の放送が決定。8月には東名阪のZeppツアーを控えており、国民的グループへの道を歩みだしているといって過言ではないだろう。