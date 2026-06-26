友だちとSNSで話題のカフェへ♡ すると、友人からが【まさかのお願い】をしてきて...！？

読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。SNSで人気のおしゃれなカフェを訪れた主人公と友人。久しぶりの再会を楽しんでいましたが、スイーツが運ばれてきた瞬間、友人から思いもよらないお願いをされることに。楽しいはずの休日は、予想外の展開を迎えます。

よく晴れた休日の午後、私は以前から気になっていたSNSで話題のカフェへ友人と出かけました。

店内にはアンティーク調の家具が並び、落ち着いた雰囲気が広がっています。

私たちは人気パフェを注文し、久しぶりの再会を楽しみながら料理を待っていました。

仕事やプライベートの近況を話しているうちに、待ちに待ったスイーツが運ばれてきます。

見た目も可愛らしく、思わず写真を撮りたくなるような一品に、私の気分は一気に高まりました。