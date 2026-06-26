友だちとSNSで話題のカフェへ♡ すると、友人からが【まさかのお願い】をしてきて...！？
読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。SNSで人気のおしゃれなカフェを訪れた主人公と友人。久しぶりの再会を楽しんでいましたが、スイーツが運ばれてきた瞬間、友人から思いもよらないお願いをされることに。楽しいはずの休日は、予想外の展開を迎えます。
念願だった人気のカフェへ
よく晴れた休日の午後、私は以前から気になっていたSNSで話題のカフェへ友人と出かけました。
店内にはアンティーク調の家具が並び、落ち着いた雰囲気が広がっています。
私たちは人気パフェを注文し、久しぶりの再会を楽しみながら料理を待っていました。
仕事やプライベートの近況を話しているうちに、待ちに待ったスイーツが運ばれてきます。
見た目も可愛らしく、思わず写真を撮りたくなるような一品に、私の気分は一気に高まりました。
早速食べ始めようとすると...
「せっかくだし、早く食べよう！」
そう思ってフォークを手に取った瞬間、向かいに座る友人が無言でスマホを差し出してきました。
何事かと思って画面を見ると、カメラアプリが起動された状態になっています。
意味が分からず戸惑っていると、友人は笑顔でこう言いました。
「私が一番可愛く見える角度で、たくさん撮ってほしいの！」
突然のお願いに驚きましたが、その場の雰囲気を壊したくなかった私は、とりあえず撮影を引き受けることにしたのです。
楽しみにしていたスイーツを前にして、写真を撮影を頼まれた主人公。ここから、「地獄の撮影会」が始まります…。
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部