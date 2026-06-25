6月22日（月）にスタートした新番組『吉田徳井の大予言』で、MCのブラックマヨネーズ・吉田敬とチュートリアル・徳井義実が、思わず惹かれてしまう“理想の女性”について意外な見解を明かした。

ともに『M-1グランプリ』のレジェンド王者で同期の吉田と徳井がMCタッグを組むトークバラエティ。スタジオには、予言者にふんした個性豊かな芸人が集結し、自らの体験や願望から導き出した、未来に起こりそうなことを“予言”として発表していく。

第1回の予言テーマは「恋愛」。カーネーション・吉田結衣、たくろう・きむらバンド、三遊間・さくらいが予言者として登場し、吉田と徳井にそれぞれの持論をぶつけるトークをくり広げた。

個性豊かな芸人たちの主張のおもしろさもさることながら、吉田と徳井のユニークな“持論”がたっぷりと楽しめるのも、この番組の大きな見どころ。カーネーション・吉田が“モテる女性の条件”の未来を予言した『かわいいだけの時代は終わり、新たなモテ基準が生まれるだろう』を受けたトークでは、2人が独自のこだわりに満ちた恋愛観をさく裂させた。

【TVer】『M-1』レジェンド王者の吉田、徳井とのがっつりトークで、最新チャンピオンのたくろう・きむらバンドがなぜか窮地に？！

整形やメイクで誰もが見た目を変えられ、「かわいい」を簡単に手に入れられる時代、男性は女性の外見にこだわらなくなり、「おもしろい」がモテの新基準になるというのが彼女の主張。これをきっかけに、トークは吉田と徳井が各々の「女性の見た目以外でグッとくるポイント」について熱弁を振るった。

吉田は「俺が泣いた映画を見た嫁さんが、俺以上に泣いた」のを見たとき、「感受性がつながってる」と愛おしく感じたとか。一方の徳井は「LINEの言葉遣い」に知性を感じる女性に惹かれるそうで、「“気持ち”を“心持ち”って書く」センスにグッとくるという。

さらに、「ハッカーとかとつき合ってみたい」と一風変わった願望をぶち上げる徳井。ごく普通にデートを楽しみながら、「こいつハッカーなんや。こいつがハッキングやりだしたら、俺なんて到底勝ち目はないんや。銀行のマザーコンピューターとかに忍び込めるんや…とか思うと、ちょっと興奮する（笑）」と妄想が止まらない。

「この人には敵わない」と思わせてくれる女性には、抗いがたい魅力がある――徳井の主張に吉田も同意。「確率論とかしゃべってる女性って魅力的」と話し、「あみだくじは、当たりの真上を選ぶと統計学的に一番当たる」と断言する女性の学者に「なんかセクシーさ感じた」とリアルな体験を打ち明けた。

そんな2人の告白から、数字やメカに強い「理数系の女性」がモテモテになる時代がやってくる、との予言も爆誕!? ほか、なぜか「たまごかけご飯」に恋愛の未来を託すきむらバンドや、気になる女性に贈る定番のプレゼントが「セクハラ」になる未来を警告するさくらいの渾身の予言は、TVerの見逃し配信で公開中！

月よるビッグバン『吉田徳井の大予言』は、毎週月曜深夜0時から放送（全4回）。