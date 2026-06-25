「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛（25）が24日、東京・日本武道館で卒業公演を行い、約12年にわたるアイドル人生に幕を下ろした。大好きなプロ野球・日本ハムや「ONE PIECE」の要素をちりばめ、らしさ全開で最後のステージを飾った。

アンコールでは、木田優夫チーム統括本部GM代行、山崎福也投手からのビデオメッセージが流れたほか、尊敬する新庄剛志監督からの手紙が用意された。涙ながらに「ここから真莉愛ちゃんの新しいシーズンです。思い切りバットを振ってください」と自ら読み上げると、「つーたん、ありがとう！」と満点の笑顔で喜んだ。

「ONE PIECE」のキャラクター・エースの名言になぞらえ「今日までこんなどうしようもない自分を愛してくれてありがとう」と感謝を告げると、物語に登場する16回の鐘が鳴った。そして、卒業曲に選んだ「あっと驚く未来がやってくる！」を力の限りパフォーマンス。最後までこだわりを貫き通して締めくくった。観客もそれに応えるかのように、終演後に「真莉愛！最高！」とチャントが巻き起こった。

牧野は2012年にハロプロ研修生として活動を始め、14年にモーニング娘。に加入。日本ハムファンとして知られ、関連イベントにも多数出演。好きなものへの愛情を惜しみなく発信する姿もファンから愛された。この日は球団関係者からも多くの祝い花が届き、日本ハムのユニホーム姿の観客も目立った。

卒業後は「海賊王になりたい」「蛯原友里さんのようになりたい」「ドラゴンボール芸人になりたい」と夢を掲げる。武道館に響き渡る「まりあ」コールを背に“新世界”へと歩み始めた。

《グループデビュー曲衣装で熱唱》OGで同じ日本ハムファンの飯田圭織（44）が花束を贈呈。グループのデビュー曲「モーニングコーヒー」（1998年）の衣装を模した牧野の卒業ドレスを目にした飯田は「どこまでモーニング娘。が好きなのよ！」と目を潤ませ、熱いハグを交わした。腰椎椎間板ヘルニアの治療をしながらステージに立ったリーダーの野中美希（26）も「真莉愛の卒業に間に合ってよかった」と涙。最後は2人で「まりあんLOVEりんです」とハートマークを作って笑い合った。