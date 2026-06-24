24日未明、群馬県のJR高崎駅近くの駐車場で成人とみられる女性が血まみれで倒れているのがみつかり、その後死亡が確認されました。

現場から逃走した車がおよそ1時間後に、埼玉県内で交通事故を起こし、運転していた男性が死亡していて警察が関連を捜査しています。

警察によりますと24日午前3時ごろ高崎市のJR高崎駅近くの駐車場で「知り合いの女性が知人男性ともめている」と通報がありました。

その後、目撃した近くの住民から「女性の悲鳴を聞いた。10代から20代の女性が駐車場で倒れている」との通報もあり、警察官が現場に駆けつけると女性が血まみれで意識のない状態で倒れていたいうことです。

女性は病院へ搬送された後、死亡が確認されました。

現場からは、刃渡り10センチほどの刃物が見つかっています。

また現場から逃走した車がおよそ1時間後の午前4時ごろ、埼玉県深谷市内で電柱に衝突する事故を起こし運転していた男性が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

2人は知人関係とみられ、事故を起こした車は亡くなった女性名義のものとみられる一方で、死亡した男性のものとみられる車は、事件現場の駐車場に残されていました。

警察は 殺人事件 とみて、女性の身元の確認を急ぐとともに亡くなった男性が事件について事情を知っているとみて捜査しています。