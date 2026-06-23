この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「どこに隠れているんだ？辻親子そしてその嫁達」を公開した。動画では、サーバー事業「クリアスカイ」を巡る巨額の投資トラブルについて、当事者としての生々しい証言を語っている。



現代ビジネスでも報じられた250億円規模とされる本事件について、懲役太郎氏は首謀者とされる「辻親子」と直接面識があると告白。過去にある会合で出資話を受けた際、父親がディオールのバッグを持っていたことなどから「こいつ元々ヤクザもんじゃねえの？」と違和感を抱いたという。そのため、懲役太郎氏は紹介者に対し「これおかしいぞこいつら」「まともじゃねえぞ、カタギじゃねえぞ」と警告し、自身は出資を見送った経緯を明かした。



また、事件の背景について、関東や関西の組織が介在している点や、「警察も絡んでる」と言及。単なるポンジスキームではなく、システム自体は開発していたために「うまくできてるんだこれ」と、被害が拡大した手口の巧妙さを指摘した。さらに、事件の影響で「人も死んでるじゃん」と深刻な事態になっていることを明かした。



動画の中盤では、SNS上で情報収集アカウントが動いていることにも触れ、「なかなか賢い人間がやってんな」と評価。一方で、被害者や苦しむ代理店が存在する現状に対し、懲役太郎氏は「被害者救済してみんな集めて情報って俺が一番持ってる」と断言した。自身が知る情報を出し惜しみせず、「金にならなかったら全部喋るぞこれ」と、事態の解明に向けて協力していく姿勢を力強く示して動画を締めくくった。