【無料放送】今年は7月開催となる「鈴鹿8耐」…8時間走りっぱなしの耐久レース 「BS12」で今年も高橋名人をゲストに迎え、完全生中継！

(C)鈴鹿サーキット (C)鈴鹿サーキット

世界中から名だたるトップチーム・トップライダーが勢ぞろい

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昨年に続き、バイクを愛して止まない「高橋名人」がゲストに登場！

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鈴鹿8耐——。バイクファン、またモータースポーツを愛する人にとって夏の風物詩としてすっかり定着しているビッグイベントが今年もやってくる。例年よりひと月ほど早い、7月5日の開催が発表されている聖地・鈴鹿サーキットを舞台に、午前11時30分にスタートして夜7時30分 にチェッカーフラッグという、文字通り“8時間走りっぱなし“の耐久レースだ。では、今年もを敢行する。昨年の第46回大会では、序盤にトップに立ったHonda HRCが最後まで圧倒的な安定感を見せつけて、見事4連覇を達成した。ライダーの高橋巧は実に自身7回目の優勝という、“ミスター8耐“らしい活躍を見せてくれた。今年も優勝候補の筆頭は、もちろんHonda HRC。高橋巧に加え、過去に8耐での優勝実績もあるジョナサン・レイを新たなライダーに迎え、前人未踏の5連覇を目指す。昨年2位のYAMAHA FACTORY RACING TEAMや3位のYOSHIMURA SERT MOTULも巻き返しに虎視眈々。特に2年連続で3位だったYOSHIMURA SERT MOTULは、表彰台の真ん中への思い入れはひときわ強いことだろう。そのほかにも世界中から名だたるトップチーム・トップライダーが勢ぞろい。昨年は序盤から転倒などのハプニングが相次いだ。どのチームが優勝するのか、またどのようなレース展開になるのか。カギになりそうなのは、1か月早まった開催時期だろうか。昨年の8月3日は最高気温が35℃を超える猛暑の中でのレースになった。ここ数年を振り返れば、7月初旬も同レベルの暑さが予想される。一方で、例年通りならば7月5日は梅雨時期にあたる。天候がコースに及ぼす影響、そしてそれに基づく各チームのプランにも注目したい。いずれにしても、まったく目の離せない8時間になることは間違いないだろう。そして、そんな8時間を今年も完全生中継するのが、BS12 トゥエルビだ。スタートからゴールまで、そしてゴール後のセレモニーまで、迫力のある映像を届けてくれる予定だ。番組の中では、個性的なライダーの紹介やこれまでの8耐の名シーンなどもトーク内で取り上げてくれるに違いない。もちろん、初めて見た人でも楽しめるような基礎知識から、8耐フリークも大満足のマニアックな情報まで、すべてが揃ったBS12 トゥエルビの完全生中継。それに花を添えてくれるのが、昨年に続いてゲストとして登場する高橋名人だ。高校1年で原付免許を取得して以来、バイクを愛して止まないという高橋名人。ゲームは1時間で飽きても、バイクなら8時間乗り続けていても疲れないのだとか。高橋名人ならではの視点から、新しい8耐の楽しみ方が見つかるに違いない。2026年、今年で47回目となる鈴鹿8耐。世界中のバイクチームが集う、真夏の鈴鹿の風物詩。そのスタートまで、もうまもなくである。