22日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数719、値下がり銘柄数658と、値上がりが優勢だった。



個別では菊池製作所<3444>、テクノフレックス<3449>、サツドラホールディングス<3544>、シリコンスタジオ<3907>、ワシントンホテル<4691>など11銘柄がストップ高。アピリッツ<4174>、アイサンテクノロジー<4667>、ＡＩメカテック<6227>、竹田ｉＰホールディングス<7875>は一時ストップ高と値を飛ばした。山王<3441>、クラウディアホールディングス<3607>、ＣＲＩ・ミドルウェア<3698>、ブロードバンドタワー<3776>、上村工業<4966>など26銘柄は年初来高値を更新。倉元製作所<5216>、津田駒工業<6217>、ヒーハイスト<6433>、ツインバード<6897>、ＪＭＡＣＳ<5817>は値上がり率上位に買われた。



一方、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>、ケアサービス<2425>、ぐるなび<2440>、日水コン<261A>など72銘柄が年初来安値を更新。太洋物産<9941>、アトム<7412>、ＪＮグループ<6634>、ミナトホールディングス<6862>、丸千代山岡家<3399>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース