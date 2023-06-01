サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合会場では意外な応援風景が広がり、日本ファンからは驚きの声が広がった。

5万人超の観客で埋まったスタジアム。ピッチで躍動した森保ジャパンの選手たちを後押ししたのは、日本人だけではなかった。客席にはメキシコのユニホームを着た地元ファンと思われる人の姿も多数あり、日本ゴールの度に歓喜を爆発させていた。

後半、中継カメラには日本代表のユニホームと日の丸のハチマキをつけて応援する海外の少女の姿が抜かれた。両脇には少女の親族なのか、やはり日本のユニホームと日の丸ハチマキ姿で応援する男性と女性の姿もあった。

メキシコで広がった意外な光景に日本ファンも注目。ネット上では「メキシコ？幼女の応援可愛い」「親子で応援してくれて嬉しい」「なんでメキシコは日本応援してるんだ」「メキシコ人日本サポ多すぎね？」「メキシコは日本のホームだな」「親日ありがとう！」「ホームかなってくらい日本のコールきこえるのメキシコ人なのか」との声が並んでいた。

日本はグループFで1勝1分のオランダと勝ち点、得失点差4で並んだが、総得点（オランダ7、日本6）で1点及ばず2位になった。25日（同26日）の第3節では、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）