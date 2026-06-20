―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.5　ジェネパ <3195>
　26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比15.0％増の1億4600万円に伸び、通期計画の2億4000万円に対する進捗率は60.8％に達したものの、5年平均（ただし赤字期を除く）の65.0％を下回った。

★No.6　多摩川ＨＤ <6838>
　26年10月期の連結最終利益を従来予想の7.3億円→18.3億円に2.5倍上方修正した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3441> 山王 　　　　　東Ｓ 　 +56.38 　　6/12　　　3Q　　　109.63
<9237> 笑美面 　　　　東Ｇ 　 +43.32 　　6/12　　上期　　　 17.24
<5136> トリプラ 　　　東Ｇ 　 +21.38 　　6/15　　上期　　　 99.63
<7878> 光・彩 　　　　東Ｓ 　 +20.36 　　6/12　　　1Q　　　483.87
<3195> ジェネパ 　　　東Ｓ 　 +17.80 　　6/15　　上期　　　 14.96

<6838> 多摩川ＨＤ 　　東Ｓ 　 +14.09 　　6/15　　上期　　 1571.74
<5218> オハラ 　　　　東Ｓ 　 +13.67 　　6/12　　上期　　　-35.48
<9425> ＲｅＹｕｕ 　　東Ｓ 　 +10.26 　　6/12　　上期　　　　赤縮
<7378> アシロ 　　　　東Ｇ 　 +10.21 　　6/12　　上期　　　-23.26
<6037> 楽待 　　　　　東Ｓ　　 +9.91 　　6/12　　　3Q　　　 28.48

<5971> 共和工業 　　　東Ｓ　　 +7.70 　　6/15　本決算　　　-29.14
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 　東Ｓ　　 +7.27 　　6/15　　上期　　　121.88
<3399> 山岡家 　　　　東Ｓ　　 +7.01 　　6/12　　　1Q　　　 11.56
<5888> Ｄサイクル 　　東Ｇ　　 +6.76 　　6/12　　　1Q　　　　4.13
<4431> スマレジ 　　　東Ｇ　　 +6.17 　　6/12　本決算　　　 25.67

<9556> イントループ 　東Ｇ　　 +5.91 　　6/12　　　3Q　　　-59.38
<6091> ウエスコＨＤ 　東Ｓ　　 +5.11 　　6/12　　　3Q　　　　2.59
<7827> オービス 　　　東Ｓ　　 +4.63 　　6/12　　上期　　　-85.71
<6267> ゼネラルパ 　　東Ｓ　　 +4.62 　　6/12　　　3Q　　　 36.44
<4380> Ｍマート 　　　東Ｇ　　 +4.09 　　6/15　　　1Q　　　 30.94

<3161> アゼアス 　　　東Ｓ　　 +4.08 　　6/12　本決算　　　 28.97
<2923> サトウ食品 　　東Ｓ　　 +3.95 　　6/12　本決算　　　　　－
<5131> リンカーズ 　　東Ｇ　　 +3.88 　　6/12　　　3Q　　　　赤拡
<9163> ナレルＧ 　　　東Ｇ　　 +3.71 　　6/12　　上期　　　-12.19
<7097> さくらさく 　　東Ｇ　　 +3.54 　　6/12　　　3Q　　　　9.41

<9251> ＡＢ＆Ｃ 　　　東Ｇ　　 +3.38 　　6/12　　上期　　　 53.46
<3421> 稲葉製作 　　　東Ｓ　　 +2.78 　　6/12　　　3Q　　　 11.82
<7674> ＮＡＴＴＹ 　　東Ｇ　　 +2.63 　　6/12　　　1Q　　　　黒転
<7126> グローバルＳ 　東Ｓ　　 +2.62 　　6/12　　　3Q　　　 -1.47
<3930> はてな 　　　　東Ｇ　　 +2.59 　　6/12　　　3Q　　　-65.55

<9565> ＧＬＯＥ 　　　東Ｇ　　 +2.15 　　6/12　　上期　　　　黒転
<2424> ブラス 　　　　東Ｓ　　 +2.00 　　6/15　　　3Q　　　-33.84
<7901> マツモト 　　　東Ｓ　　 +1.55 　　6/15　本決算　　　　黒転
<3988> ＳＹＳＨＤ 　　東Ｓ　　 +1.54 　　6/12　　　3Q　　　 14.67
<6757> ＯＳＧコーポ 　東Ｓ　　 +1.46 　　6/12　　　1Q　　　-24.59

<211A> カドスＣ 　　　東Ｓ　　 +1.29 　　6/12　　　3Q　　　-64.98
<7604> 梅の花Ｇ 　　　東Ｓ　　 +0.71 　　6/12　本決算　　　-11.65
<7614> オーエムツー 　東Ｓ　　 +0.52 　　6/12　　　1Q　　　 28.92
<1383> ベルグアース 　東Ｓ　　 +0.46 　　6/15　　上期　　　　赤縮
<3418> バルニバービ 　東Ｇ　　 +0.45 　　6/12　　　3Q　　　-41.44

<9242> メディア総研 　東Ｇ　　 +0.43 　　6/12　　　3Q　　　 13.09
<2997> ストレジ王 　　東Ｇ　　 +0.11 　　6/12　　　1Q　　　　赤拡

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース