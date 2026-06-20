決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ＣＡＩＣＡＤ、山岡家、多摩川ＨＤ (6月12日～18日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.5 ジェネパ <3195>
26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比15.0％増の1億4600万円に伸び、通期計画の2億4000万円に対する進捗率は60.8％に達したものの、5年平均（ただし赤字期を除く）の65.0％を下回った。
★No.6 多摩川ＨＤ <6838>
26年10月期の連結最終利益を従来予想の7.3億円→18.3億円に2.5倍上方修正した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3441> 山王 東Ｓ +56.38 6/12 3Q 109.63
<9237> 笑美面 東Ｇ +43.32 6/12 上期 17.24
<5136> トリプラ 東Ｇ +21.38 6/15 上期 99.63
<7878> 光・彩 東Ｓ +20.36 6/12 1Q 483.87
<3195> ジェネパ 東Ｓ +17.80 6/15 上期 14.96
<6838> 多摩川ＨＤ 東Ｓ +14.09 6/15 上期 1571.74
<5218> オハラ 東Ｓ +13.67 6/12 上期 -35.48
<9425> ＲｅＹｕｕ 東Ｓ +10.26 6/12 上期 赤縮
<7378> アシロ 東Ｇ +10.21 6/12 上期 -23.26
<6037> 楽待 東Ｓ +9.91 6/12 3Q 28.48
<5971> 共和工業 東Ｓ +7.70 6/15 本決算 -29.14
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 東Ｓ +7.27 6/15 上期 121.88
<3399> 山岡家 東Ｓ +7.01 6/12 1Q 11.56
<5888> Ｄサイクル 東Ｇ +6.76 6/12 1Q 4.13
<4431> スマレジ 東Ｇ +6.17 6/12 本決算 25.67
<9556> イントループ 東Ｇ +5.91 6/12 3Q -59.38
<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ +5.11 6/12 3Q 2.59
<7827> オービス 東Ｓ +4.63 6/12 上期 -85.71
<6267> ゼネラルパ 東Ｓ +4.62 6/12 3Q 36.44
<4380> Ｍマート 東Ｇ +4.09 6/15 1Q 30.94
<3161> アゼアス 東Ｓ +4.08 6/12 本決算 28.97
<2923> サトウ食品 東Ｓ +3.95 6/12 本決算 －
<5131> リンカーズ 東Ｇ +3.88 6/12 3Q 赤拡
<9163> ナレルＧ 東Ｇ +3.71 6/12 上期 -12.19
<7097> さくらさく 東Ｇ +3.54 6/12 3Q 9.41
<9251> ＡＢ＆Ｃ 東Ｇ +3.38 6/12 上期 53.46
<3421> 稲葉製作 東Ｓ +2.78 6/12 3Q 11.82
<7674> ＮＡＴＴＹ 東Ｇ +2.63 6/12 1Q 黒転
<7126> グローバルＳ 東Ｓ +2.62 6/12 3Q -1.47
<3930> はてな 東Ｇ +2.59 6/12 3Q -65.55
<9565> ＧＬＯＥ 東Ｇ +2.15 6/12 上期 黒転
<2424> ブラス 東Ｓ +2.00 6/15 3Q -33.84
<7901> マツモト 東Ｓ +1.55 6/15 本決算 黒転
<3988> ＳＹＳＨＤ 東Ｓ +1.54 6/12 3Q 14.67
<6757> ＯＳＧコーポ 東Ｓ +1.46 6/12 1Q -24.59
<211A> カドスＣ 東Ｓ +1.29 6/12 3Q -64.98
<7604> 梅の花Ｇ 東Ｓ +0.71 6/12 本決算 -11.65
<7614> オーエムツー 東Ｓ +0.52 6/12 1Q 28.92
<1383> ベルグアース 東Ｓ +0.46 6/15 上期 赤縮
<3418> バルニバービ 東Ｇ +0.45 6/12 3Q -41.44
<9242> メディア総研 東Ｇ +0.43 6/12 3Q 13.09
<2997> ストレジ王 東Ｇ +0.11 6/12 1Q 赤拡
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.5 ジェネパ <3195>
26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比15.0％増の1億4600万円に伸び、通期計画の2億4000万円に対する進捗率は60.8％に達したものの、5年平均（ただし赤字期を除く）の65.0％を下回った。
★No.6 多摩川ＨＤ <6838>
26年10月期の連結最終利益を従来予想の7.3億円→18.3億円に2.5倍上方修正した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3441> 山王 東Ｓ +56.38 6/12 3Q 109.63
<9237> 笑美面 東Ｇ +43.32 6/12 上期 17.24
<5136> トリプラ 東Ｇ +21.38 6/15 上期 99.63
<7878> 光・彩 東Ｓ +20.36 6/12 1Q 483.87
<3195> ジェネパ 東Ｓ +17.80 6/15 上期 14.96
<6838> 多摩川ＨＤ 東Ｓ +14.09 6/15 上期 1571.74
<5218> オハラ 東Ｓ +13.67 6/12 上期 -35.48
<9425> ＲｅＹｕｕ 東Ｓ +10.26 6/12 上期 赤縮
<7378> アシロ 東Ｇ +10.21 6/12 上期 -23.26
<6037> 楽待 東Ｓ +9.91 6/12 3Q 28.48
<5971> 共和工業 東Ｓ +7.70 6/15 本決算 -29.14
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 東Ｓ +7.27 6/15 上期 121.88
<3399> 山岡家 東Ｓ +7.01 6/12 1Q 11.56
<5888> Ｄサイクル 東Ｇ +6.76 6/12 1Q 4.13
<4431> スマレジ 東Ｇ +6.17 6/12 本決算 25.67
<9556> イントループ 東Ｇ +5.91 6/12 3Q -59.38
<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ +5.11 6/12 3Q 2.59
<7827> オービス 東Ｓ +4.63 6/12 上期 -85.71
<6267> ゼネラルパ 東Ｓ +4.62 6/12 3Q 36.44
<4380> Ｍマート 東Ｇ +4.09 6/15 1Q 30.94
<3161> アゼアス 東Ｓ +4.08 6/12 本決算 28.97
<2923> サトウ食品 東Ｓ +3.95 6/12 本決算 －
<5131> リンカーズ 東Ｇ +3.88 6/12 3Q 赤拡
<9163> ナレルＧ 東Ｇ +3.71 6/12 上期 -12.19
<7097> さくらさく 東Ｇ +3.54 6/12 3Q 9.41
<9251> ＡＢ＆Ｃ 東Ｇ +3.38 6/12 上期 53.46
<3421> 稲葉製作 東Ｓ +2.78 6/12 3Q 11.82
<7674> ＮＡＴＴＹ 東Ｇ +2.63 6/12 1Q 黒転
<7126> グローバルＳ 東Ｓ +2.62 6/12 3Q -1.47
<3930> はてな 東Ｇ +2.59 6/12 3Q -65.55
<9565> ＧＬＯＥ 東Ｇ +2.15 6/12 上期 黒転
<2424> ブラス 東Ｓ +2.00 6/15 3Q -33.84
<7901> マツモト 東Ｓ +1.55 6/15 本決算 黒転
<3988> ＳＹＳＨＤ 東Ｓ +1.54 6/12 3Q 14.67
<6757> ＯＳＧコーポ 東Ｓ +1.46 6/12 1Q -24.59
<211A> カドスＣ 東Ｓ +1.29 6/12 3Q -64.98
<7604> 梅の花Ｇ 東Ｓ +0.71 6/12 本決算 -11.65
<7614> オーエムツー 東Ｓ +0.52 6/12 1Q 28.92
<1383> ベルグアース 東Ｓ +0.46 6/15 上期 赤縮
<3418> バルニバービ 東Ｇ +0.45 6/12 3Q -41.44
<9242> メディア総研 東Ｇ +0.43 6/12 3Q 13.09
<2997> ストレジ王 東Ｇ +0.11 6/12 1Q 赤拡
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース