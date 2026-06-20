『魔法の姉妹ルルットリリィ』Episode12 あらすじ＆場面カット公開！
4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode12のあらすじと場面カットが公開。そして八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。さらにオープニング主題歌・ILLIT『Bubee』のアニメMVも公開された。
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
このたび、6月21日（日）より放送のEpisode12「歌おうルルットリリィ」のあらすじと場面カット、さらに八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode12も公開された。
＜Episode12「歌おうルルットリリィ」あらすじ＞
満員のファンが集まり、「ルルットリリィ」の初ライブがついに幕を開ける。予想外のトラブルも起こる中、みんなで作り上げた初めてのライブを成功させるため、こっそり願いを込めたふたりは……。
＞＞＞Episode12場面カットをすべてチェック！（写真17点）
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode12も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
さらに、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』第1クールオープニング主題歌・ILLIT『Bubee』のアニメミュージックビデオが、YouTubeにて公開された。
第1クールの名場面に歌詞テロップを重ねた、本作らしいキラキラした世界観を味わえる映像となっている。6月21日（日）放送の第1クール最終回・Episode12「歌おうルルットリリィ」のシーンも、放送に先駆けて一部使用している。すでに本作をご覧いただいた方には、主人公の姉妹・風と流の歩みを振り返る内容として、これから作品に触れる方には、魔法やアイドルといった本作ならではの魅力に触れられる入口としてお楽しみいただけるものとなっている。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
＜Episode12「歌おうルルットリリィ」あらすじ＞
満員のファンが集まり、「ルルットリリィ」の初ライブがついに幕を開ける。予想外のトラブルも起こる中、みんなで作り上げた初めてのライブを成功させるため、こっそり願いを込めたふたりは……。
＞＞＞Episode12場面カットをすべてチェック！（写真17点）
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode12も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
さらに、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』第1クールオープニング主題歌・ILLIT『Bubee』のアニメミュージックビデオが、YouTubeにて公開された。
第1クールの名場面に歌詞テロップを重ねた、本作らしいキラキラした世界観を味わえる映像となっている。6月21日（日）放送の第1クール最終回・Episode12「歌おうルルットリリィ」のシーンも、放送に先駆けて一部使用している。すでに本作をご覧いただいた方には、主人公の姉妹・風と流の歩みを振り返る内容として、これから作品に触れる方には、魔法やアイドルといった本作ならではの魅力に触れられる入口としてお楽しみいただけるものとなっている。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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