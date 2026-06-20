SHENの自身初となる単独ライブ＜Choose To Be Happy - SHEN LIVE 2026＞の開催が決定した。公演は2026年9月1日（火）に大阪・バナナホール、9月3日（木）に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて行われる。

SHENはハワイで育ち、音楽やアートを通じてALOHAの精神を発信してきたアーティストだ。2008年に初のソロアルバム『SOLAIRO』を発表して以降、ソロアーティストとして独自の活動を展開。ハワイで培われた自然観やスピリチュアリティと、日本での活動を通じて得た感性を融合させながら作品制作を続けている。

2026年4月には配信シングル「Breathe Aloha Now」をリリース。同タイトルを冠した自身初のアートエキシビションも開催された。また、日本最大級のハワイイベント「ALOHA TOKYO」ではヘッドライナーのひとりとして出演し、音楽とアートの両面から活動の幅を広げている。

今回開催される＜Choose To Be Happy - SHEN LIVE 2026＞は、SHENにとって新たな節目となる単独公演となる。ハワイのALOHA精神と日本で歩んできたキャリアを軸に、これまでの活動の集大成ともいえる内容が披露される予定だ。

チケットのオフィシャルサイト先行受付は2026年6月20日（土）12:00よりスタート。一般発売は2026年7月18日（土）12:00から開始される。

◆ ◆ ◆