言うことを聞かない子どもと向き合い続け、ノイローゼになってしまうお母さんもいますよね……。今回は、そんな子どもが痛い目にあったエピソードをご紹介します。

すべて自己責任です

「小2の息子がとにかく言うことを聞きません。何度言っても宿題はやらないし、歯磨きもお風呂も拒否。毎日怒鳴って無理やりやらせる生活に疲れ、ノイローゼのようになってしまいました……。

ある日、我慢の限界となり『もうお母さんは何もしない』『お風呂に行かないのも宿題をやらないのも、すべて自己責任です』と言って、息子のお世話を放棄。息子は気にせず好き勝手やっていました。

それから3日ほどたち、学校から帰宅した息子が落ち込んでいて。息子は自分からお風呂に行きしばらく出てきませんでした。理由を聞いたら、友達から『汗くさい』『風呂入ってんの？』とからかわれたのだとか。みんなの前で笑われて、息子なりに傷ついたそうです。

宿題をやってこなかったことも、初日は先生に許してもらえたけれど、3日目にしてついに叱られたようです。担任は男性の先生なのですが、叱られたのが相当怖かったらしく、息子は宿題もちゃんとやるようになりました。

息子のためにと思って世話をやいてきたけれど、実際に痛い目を見ないと本人もわからなかったのでしょう……」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年4月）

▽ お風呂に行かせるのも宿題をやらせるのも、子どもを思っているからこそ。ですが、「ちゃんとさせないと」と思うがあまり、ストレスになってしまうこともありますよね……。どんなに言い聞かせても、一度痛い目にあわないとわからない子もいるのでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。