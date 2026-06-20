小倉優子、水回り掃除の“愛用アイテム”の数々を紹介 リアルな風呂＆洗面台掃除の様子に「きちんとしてて凄い」「参考にさせて頂きます」の声
3児の母・タレントの小倉優子（42）が、20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「お風呂の汚れを取りたい!!」と題した動画で、自宅のお風呂と洗面台を、お気に入りの掃除アイテムを用いてきれいにしていく様子を披露した。
【動画】リアルな水回り掃除の様子を披露した小倉優子
毎日お風呂の掃除はしているというが、浴槽の下が赤くなっているのが気になっているとのこと。まず使用したのは刺激的な匂いがしなくてお気に入りだというバス用のクリーナー。ブラシでこすったり、念入りにクリーナーを吹き付けてラップで覆い1時間置いたりと、頑固な汚れと格闘した。
次に、私物が置かれた生活感の感じられる洗面台の掃除をスタート。散らかった洗面台の上を片付け、ずっと愛用しているというスティックタイプの「洗面ボウルクリーナー」を用いて洗面ボウルを磨いていった。
「掃除をするときはトレーニングだと思ってる。ちょっと大きく動かしたりして」と掃除の時間をポジティブに捉えているよう。蛇口周辺のきれいに拭き、「水回りピカピカになりました」と満足げな様子で洗面台の掃除を終えた。
1時間ラップで置いた浴槽の下は、まだ茶色いのが気になる様子で、カインズで購入したという別のお風呂用洗浄剤も使用。浴槽の中を磨くのはセリアで購入したスポンジ。中に入らず掃除ができて楽でおすすめだと紹介した。
掃除をひと通り終えると、最後に「皆さんのおすすめを知りたいので、みなさんのおすすめのお掃除グッズ教えてください」と呼びかけた。
この動画に、コメント欄には「きちんとしてて凄い」「僕もそれ買おうと思います」「すでに十分にきれいにしか見えない！」「参考にさせて頂きます」などと、さまざまな声が寄せられている。
【動画】リアルな水回り掃除の様子を披露した小倉優子
毎日お風呂の掃除はしているというが、浴槽の下が赤くなっているのが気になっているとのこと。まず使用したのは刺激的な匂いがしなくてお気に入りだというバス用のクリーナー。ブラシでこすったり、念入りにクリーナーを吹き付けてラップで覆い1時間置いたりと、頑固な汚れと格闘した。
「掃除をするときはトレーニングだと思ってる。ちょっと大きく動かしたりして」と掃除の時間をポジティブに捉えているよう。蛇口周辺のきれいに拭き、「水回りピカピカになりました」と満足げな様子で洗面台の掃除を終えた。
1時間ラップで置いた浴槽の下は、まだ茶色いのが気になる様子で、カインズで購入したという別のお風呂用洗浄剤も使用。浴槽の中を磨くのはセリアで購入したスポンジ。中に入らず掃除ができて楽でおすすめだと紹介した。
掃除をひと通り終えると、最後に「皆さんのおすすめを知りたいので、みなさんのおすすめのお掃除グッズ教えてください」と呼びかけた。
この動画に、コメント欄には「きちんとしてて凄い」「僕もそれ買おうと思います」「すでに十分にきれいにしか見えない！」「参考にさせて頂きます」などと、さまざまな声が寄せられている。