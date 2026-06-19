Dannie Mayが、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールOP主題歌となる新曲 「BAD遺伝子」のジャケットを公開した。そして、同楽曲が7月8日にリリースされることを発表した。

新曲「BAD遺伝子」は「盛大な親子喧嘩」をテーマに、思春期の迸るようなイライラや葛藤を詰め込んだ一曲だという。とびきりの攻撃性の中に少しだけの愛情と甘えが同居する、Dannie May渾身のロックチューンがアニメの新たな激しい戦いを鮮やかに彩っている。

リリース情報解禁にあたり、Dannie Mayよりそれぞれコメントが到着している。

◆ ◆ ◆

◾️マサ（Vo, G）

「盛大な親子喧嘩を」とのことで思春期の迸るようなイライラを曲にしました。

「分かり合うまでの数センチが遠いのさ」。うん。分かります。僕も中学生の時そうでした。いつか僕が親になった時もそう思うのでしょうか。

とびきりの攻撃性に少しだけの愛情と甘えを込めて。たくさんの人に聴いてもらえると嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️田中タリラ（Key,Vo）

自分達の中の内面のアグレッシブな部分を表現するため全体的にかなりディストーションを効かせて音を作りました。

音の暴力でライブ会場を支配できるようなそんな楽曲を目指しました。

◆ ◆ ◆

◾️Yuno（Vo, Kantoku）

産まれ落ちた瞬間から、自分が持たされた遺伝子で人生の選択がどれほど決まってしまうのだろうか。

そんな問いに向き合った作品です。

先天的な運命は誰のせいか。後天的な努力は己の責任か。どうしようもない痛みの中で葛藤するヒトのリアルさを感じられるような楽曲になったと思います。

◆ ◆ ◆

また、Dannie Mayは2月28日に開催されたワンマンツアー＜MERAKI＞のファイナル公演にて、東京・Zepp DiverCityを含む東名阪のツアーの開催を発表している。

◾️＜Dannie May TOUR 2026「YOKAI」＞ 2026年

10月3日（土）名古屋 CLUB QUATTRO

10月4日（日）大阪 BIGCAT

10月9日（金）Zepp DiverCity 各種先行受付URL：https://eplus.jp/sf/word/0000134814

◾️TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クール

2026年7月7日（火）より放送・配信開始 ▼放送

TOKYO MX：毎週火曜 23時30分〜

関西テレビ：毎週火曜 25時19分〜

BS-11：毎週水曜 24時00分〜 ▼配信

U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア 毎週火曜 24時00分〜見放題最速配信 ほか アニメ公式サイト：https://www.samurai-trooper.net/

権利表記：©SUNRISE

◾️「BAD 遺伝子」

※TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールオープニング主題歌

作詞：マサ 作曲：マサ 編曲：田中タリラ

レーベル：SKID ZERO

※リリース詳細は後日発表

◾️「ネガティヴジャンキー」

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://ffm.to/negativejunkie