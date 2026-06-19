35歳で死去の米版『リング』俳優、恋人の寄付呼びかけに元マネージャーが警告「彼女のためには一切使われない」
35歳で亡くなったハリウッド版『リング』などで知られるデイヴィ・チェイスさん。彼女の恋人がクラウドファンディングを立ち上げたことを受け、元マネージャーが「彼女のためには一切使われない」として寄付に応じないよう呼び掛けた。
【写真】子役時代のキュートなデイヴィ・チェイスさん
DEADLINEによると、デイヴィさんの元マネージャーで長年の友人であるジョン・ライアンは声明で、GoFundMeで立ち上げられたクラウドファンディングは、チェイスの恋人ロイ・ヘルナンデスが本人の許可なく勝手に立ち上げたものだと主張。すでに運営側にも連絡済みであると説明した。
ライアンは「この男が自分と自分の家族の金儲けのために、我々の友人の悲劇的な死を利用していることに胸が悪くなる。医療費や葬儀費用はすべて彼女の家族と私が負担しており、クラウドファンディングからは支払われていない。この男が病院に連れて来た時の彼女の状態を考えると、彼は刑事罰に問われるべきだ。亡くなる前の彼女の状態に、私と遺族は大変心を痛めた。この男はロミオとジュリエットを気取り、自分の懐を肥やそうとしている」と訴えている。
2002年公開の『リロ・アンド・スティッチ』でブレイクを果たした彼女は、その後もシリーズ作品でリロの声を担当。宮崎駿監督作『千と千尋の神隠し』英語版では主人公・千尋の声を務めた。実写作品では、日本のホラー映画『リング』をハリウッドリメイクした『ザ・リング』（2002）と続編で、貞子にあたるサマラ・モーガンを演じたほか、カルト的人気を誇る『ドニー・ダーコ』ではジェイク・ギレンホール演じる主人公の妹サマンサ・ダーコを演じ、続編では主演を務めた。
報道によると、デイヴィさんは今月はじめ、栄養失調のため米ロサンゼルスの病院に入院し、髄膜炎と血液感染症により、現地時間6月16日に死去。訃報はヘルナンデスによって発表された。ヘルナンデスはTMZに対し、クラウドファンディングが不正であるという主張は「100％」事実無根であると反論している。
【写真】子役時代のキュートなデイヴィ・チェイスさん
DEADLINEによると、デイヴィさんの元マネージャーで長年の友人であるジョン・ライアンは声明で、GoFundMeで立ち上げられたクラウドファンディングは、チェイスの恋人ロイ・ヘルナンデスが本人の許可なく勝手に立ち上げたものだと主張。すでに運営側にも連絡済みであると説明した。
2002年公開の『リロ・アンド・スティッチ』でブレイクを果たした彼女は、その後もシリーズ作品でリロの声を担当。宮崎駿監督作『千と千尋の神隠し』英語版では主人公・千尋の声を務めた。実写作品では、日本のホラー映画『リング』をハリウッドリメイクした『ザ・リング』（2002）と続編で、貞子にあたるサマラ・モーガンを演じたほか、カルト的人気を誇る『ドニー・ダーコ』ではジェイク・ギレンホール演じる主人公の妹サマンサ・ダーコを演じ、続編では主演を務めた。
報道によると、デイヴィさんは今月はじめ、栄養失調のため米ロサンゼルスの病院に入院し、髄膜炎と血液感染症により、現地時間6月16日に死去。訃報はヘルナンデスによって発表された。ヘルナンデスはTMZに対し、クラウドファンディングが不正であるという主張は「100％」事実無根であると反論している。