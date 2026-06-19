きっついわ!!若返りなし、見た目そのまま…三十路のOLが魔法少女に！不憫な主人公に笑いの声続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
年齢が理由でなれないというのは不公平だけれど、なりたくないのに大人が無理やり“魔法少女”にさせられたらそれもまた理不尽……。「ヤングキングBULL」(少年画報社)で連載中の「魔法少女 三十路」は、ある日突然、魔法少女になることを強制させられた35歳の社会人女性の世知辛い日々を描く漫画だ。作者の三倉ゆめ(@sakurayume88)さんが2023年11月に第1話をX(旧：Twitter)上に公開した際には万バズし、「続きが気になる」「いたたまれない」とさまざまな反響が寄せられた同作。注目を集める同作が生まれたきっかけについて、作者の三倉さんにインタビューした。
作者の三倉ゆめさんによると、本作「魔法少女 三十路」は、「強烈な始まり方で、SNSで話題になるような題材」を探していたことがきっかけで誕生したという。大人や男性が魔法少女になる作品は存在するものの、変身後に若返ったりかわいくなったりすることが多かったため、三倉さんは「逆張りをして“そのまま”だったら目立つのでは！とにかく目立ちたい!!」という思いから制作を始めたそうだ。
また、差別化のために「流行っている魔法少女をそのままやらないこと」を意識しているという。怖い作品が多ければ怖くなく、かわいい作品が多ければ「あえて王道のかわいらしさから外す」など、常に少し外れた視点を取り入れている。さらに、王道展開に対して「常に俯瞰的な目線を入れて新鮮味を出そうとしています！」と明かしてくれた。
主人公・ようこについては、「ブサイク顔は描いてもブサイクにしないこと」を意識しつつ、かわいくし過ぎないよう調整し、常に等身大の女性として描くことを大切にしているという。
さらに、本作の世界観はリアル寄りに設定されているそう。「アニメや漫画みたいな展開は起こらない“等身大の生活”」であり、魔法少女になっても圧倒的な力を得ることはないという。一方で、その等身大のキャラクター性ゆえに制作上の苦労もあるそうで、「その分スカッとする展開を作るのが大変です(泣)。でも、可哀想な目に遭うのがようこですから…」と打ち明けてくれた。
三倉さんのこだわりが詰まった本作。等身大の主人公が織りなす独特の世界観に、今後も注目したい。
取材協力：三倉ゆめ / ヤングキングBULL(少年画報社)
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