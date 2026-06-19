◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦 メキシコ１―０韓国（１８日、グアダラハラ競技場）

ＦＩＦＡランク２５位の韓国は開催国で同１４位のメキシコに０―１で敗れた。１勝１敗の勝ち点３で、決勝トーナメント（Ｔ）進出をかけて第３戦は南アフリカと対戦する。

一進一退の攻防に動きが出たのは後半５分。ＦＣ東京所属のＧＫ金承奎（キム・スンギュ）がハイボールを処理した後にＭＦ李期奕（イ・ギヒョク）とぶつかると、ボールが前にこぼれ、こぼれた球に反応した相手のＭＦロモに押し込まれた。これが決勝点となり、勝てばＡ組１位での決勝Ｔ進出が決まった試合に敗れた。

韓国の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は「試合はプラン通りだった」としつつも「ただ、失点の仕方にはがっかりしている」と話した。失点後は切り替え、多くの好機を作ったが、ゴールには届かず。この試合での決勝Ｔ進出は逃したが、Ａ組では優位な立場におり「まだ１試合残っている。今日は残念な結果だったが、次の試合に向けてしっかりと準備をするつもりなので、落胆してはいけない」と前を向いた。