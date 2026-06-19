“謎めいたスヌーピー”のグッズがずらり！原宿「PEANUTS Cafe」で「EXTRA EDIT」開催中、13万円超アート作品も
スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」の原宿店PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchenで、これまでとはひと味違う世界観のインストアイベント「EXTRA EDIT(エクストラ エディット)」を開催中。期間は2026年6月28日(日)まで。
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■インダストリアル×ストリート！キーアートは“謎めいたスヌーピー”
“EXTRA EDIT”の名のとおり、デザインや機能性に「＋α」の要素を加えた特別なアイテムが集結する今回の企画。アーティストやライフスタイルブランドとのコラボレーションをはじめ、通常のPEANUTS Cafeでは出合えない顔ぶれがそろう。
メインビジュアルに描かれるのは、無機質さとストリートのラフさを併せ持つモダングラフィックと、どこか謎めいた雰囲気をまとったスヌーピー。店内の一角に設けられるイベントスペースも、無骨な素材感とストリート感を融合させたインダストリアルテイストで演出される。
■1点モノのアート作品！“デニムスヌーピー”も登場
今回のラインナップでひときわ存在感を放つのが、役目を終えた衣服に新たな命を吹き込むアートで知られるACRAFT(エークラフト)とのコラボレーション「TEXTILE フィギュア スヌーピー」。ウォッシュドデニムの風合いや表情を活かしながら、立体造形のスヌーピーへと再構築している。ステッチには、生地から抜き取った糸をあえて使用するという徹底ぶり。一見シンプルな佇まいだが、縫製や仕上げまで手間を惜しまずに作り込まれている。
サイズはS(8万8000円)、M(11万円)、L(13万2000円)の3展開で、色はウォッシュドブルー、ナチュラル、インディゴの3色。各色・各サイズにつき1点限り、ひとり1点まで。1点モノのアート作品として迎え入れたい。(※商品によっては完売している場合があります)
■アメリカ発の業務用ブランドTHORの“スヌーピー収納ボックス”
無骨なデザインと高い耐久性で人気のアメリカ発業務用収納ブランド「THOR(ソー)」とのコラボアイテムが「デスクトップ ストレージボックス」(2585円)。文房具やアダプターなどの小物収納にちょうどいいコンパクトサイズで、デスク周りはもちろん、キャンプやレジャーの備品入れにも。ほかにも、底に穴を開けて植物を植えこんだり、プランターカバーにしたりと、使い方は自由自在。
■レトロな表情がたまらない！ideacoのマグカップ
ファッションデザイナー・羽場一郎さんが手がけるブランド「ideaco(イデアコ)」とのコラボは、ヴィンテージ感のあるミルクガラス素材を使ったマグカップ「Milk Glass mug cup スヌーピー」(各4950円)。光を通すとほんのり透ける色味は陶器や透明ガラスとはまた違った表情を楽しめる。
容量はたっぷり280ミリリットルで、飲み口が広いからホットもアイスもいける。スタッキングできるので、3色そろえてもかさばらない。
■ドリンクチケット付きがうれしい、thermo mugタンブラー
真空二重構造で温度をしっかりキープしてくれる、thermo mug(サーモマグ)の「EXTRA EDIT thermo mugタンブラー」(4455円)。スクリュータイプのフタでしっかり密閉できるから、バッグの中でも安心して持ち運べる。
何といってもうれしいのは、PEANUTS Cafe全店舗で使えるドリンクチケット(テイクアウト可)が付いてくること。買ったその場でドリンクと交換すれば、マイタンブラーに入れてテイクアウトできる。
■部屋の主役になる、スヌーピー＆チャーリー・ブラウンのスローケット
「スローケット スヌーピー＆チャーリー・ブラウン」(7590円)は、ソファやベッドにふわりと掛けるだけで空間の雰囲気がガラリと変わる一枚。艶感のある生地でほどよい厚みがあり、肌触りもなめらか。ひざ掛けにしたり、肩から羽織ったり、タペストリーとして壁に飾ったりと、シーンを選ばずに活躍してくれる。
■毎日身につけたいアパレル＆雑貨もラインナップ
Tシャツ・キャップ・サコッシュ…身につける系のラインナップも見逃せない。
胸元にキ―アートをあしらった「EXTRA EDIT Tシャツ」(各8580円)はホワイトとブラックの2色展開。「EXTRA EDIT キャップ」(各7150円)はブラックとグレーで、シンプルなデザインだから合わせる服を選ばない。
夏のおでかけにちょうどいい「EXTRA EDIT サコッシュ」(3520円)はブラックボディにオレンジショルダーの差し色が効いた一品。「EXTRA EDIT トートバッグ」(各3850円)はイエローとピンクの2色で、エコバッグ感覚で使える。
ほかにも、「EXTRA EDIT ステッカーセット」(1353円)や、ネオンカラーがポップな「アクリル キーチャーム スヌーピー」(各1595円)など、コラボの世界観を気軽に持ち帰れるアイテムが並ぶ。
■カフェ限定の“アートラテ”でホッとひと息
会期中、カフェメニューでは、EXTRA EDIT限定デザインの「スペシャルアートラテ」(HOT/ICE 各880円)が登場。スヌーピーとウッドストック、2種類のデザインから好きなほうをチョイスできる。ふわっとしたミルクの上にスヌーピーやウッドストックが描かれた1杯は、SNSにそのまま上げたくなる完成度。買い物の合間のひと息に、ぜひ。
■1万1000円以上の購入でオリジナルトートをプレゼント
期間中、EXTRA EDITアイテムを1点以上かつ1万1000円以上購入すると、イベントロゴをあしらったオリジナルトートバッグがプレゼントされる(物販のみ対象、1会計1枚)。グレーのハンドルにEXTRA EDITロゴと“謎めいたスヌーピー”映える、シンプルかつ存在感のあるデザインだ。数量限定でなくなり次第終了なので、狙うなら早めの来店を。
この週末は、原宿でひと味違うPEANUTS Cafeを体験してみてはいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■インダストリアル×ストリート！キーアートは“謎めいたスヌーピー”
メインビジュアルに描かれるのは、無機質さとストリートのラフさを併せ持つモダングラフィックと、どこか謎めいた雰囲気をまとったスヌーピー。店内の一角に設けられるイベントスペースも、無骨な素材感とストリート感を融合させたインダストリアルテイストで演出される。
■1点モノのアート作品！“デニムスヌーピー”も登場
今回のラインナップでひときわ存在感を放つのが、役目を終えた衣服に新たな命を吹き込むアートで知られるACRAFT(エークラフト)とのコラボレーション「TEXTILE フィギュア スヌーピー」。ウォッシュドデニムの風合いや表情を活かしながら、立体造形のスヌーピーへと再構築している。ステッチには、生地から抜き取った糸をあえて使用するという徹底ぶり。一見シンプルな佇まいだが、縫製や仕上げまで手間を惜しまずに作り込まれている。
サイズはS(8万8000円)、M(11万円)、L(13万2000円)の3展開で、色はウォッシュドブルー、ナチュラル、インディゴの3色。各色・各サイズにつき1点限り、ひとり1点まで。1点モノのアート作品として迎え入れたい。(※商品によっては完売している場合があります)
■アメリカ発の業務用ブランドTHORの“スヌーピー収納ボックス”
無骨なデザインと高い耐久性で人気のアメリカ発業務用収納ブランド「THOR(ソー)」とのコラボアイテムが「デスクトップ ストレージボックス」(2585円)。文房具やアダプターなどの小物収納にちょうどいいコンパクトサイズで、デスク周りはもちろん、キャンプやレジャーの備品入れにも。ほかにも、底に穴を開けて植物を植えこんだり、プランターカバーにしたりと、使い方は自由自在。
■レトロな表情がたまらない！ideacoのマグカップ
ファッションデザイナー・羽場一郎さんが手がけるブランド「ideaco(イデアコ)」とのコラボは、ヴィンテージ感のあるミルクガラス素材を使ったマグカップ「Milk Glass mug cup スヌーピー」(各4950円)。光を通すとほんのり透ける色味は陶器や透明ガラスとはまた違った表情を楽しめる。
容量はたっぷり280ミリリットルで、飲み口が広いからホットもアイスもいける。スタッキングできるので、3色そろえてもかさばらない。
■ドリンクチケット付きがうれしい、thermo mugタンブラー
真空二重構造で温度をしっかりキープしてくれる、thermo mug(サーモマグ)の「EXTRA EDIT thermo mugタンブラー」(4455円)。スクリュータイプのフタでしっかり密閉できるから、バッグの中でも安心して持ち運べる。
何といってもうれしいのは、PEANUTS Cafe全店舗で使えるドリンクチケット(テイクアウト可)が付いてくること。買ったその場でドリンクと交換すれば、マイタンブラーに入れてテイクアウトできる。
■部屋の主役になる、スヌーピー＆チャーリー・ブラウンのスローケット
「スローケット スヌーピー＆チャーリー・ブラウン」(7590円)は、ソファやベッドにふわりと掛けるだけで空間の雰囲気がガラリと変わる一枚。艶感のある生地でほどよい厚みがあり、肌触りもなめらか。ひざ掛けにしたり、肩から羽織ったり、タペストリーとして壁に飾ったりと、シーンを選ばずに活躍してくれる。
■毎日身につけたいアパレル＆雑貨もラインナップ
Tシャツ・キャップ・サコッシュ…身につける系のラインナップも見逃せない。
胸元にキ―アートをあしらった「EXTRA EDIT Tシャツ」(各8580円)はホワイトとブラックの2色展開。「EXTRA EDIT キャップ」(各7150円)はブラックとグレーで、シンプルなデザインだから合わせる服を選ばない。
夏のおでかけにちょうどいい「EXTRA EDIT サコッシュ」(3520円)はブラックボディにオレンジショルダーの差し色が効いた一品。「EXTRA EDIT トートバッグ」(各3850円)はイエローとピンクの2色で、エコバッグ感覚で使える。
ほかにも、「EXTRA EDIT ステッカーセット」(1353円)や、ネオンカラーがポップな「アクリル キーチャーム スヌーピー」(各1595円)など、コラボの世界観を気軽に持ち帰れるアイテムが並ぶ。
■カフェ限定の“アートラテ”でホッとひと息
会期中、カフェメニューでは、EXTRA EDIT限定デザインの「スペシャルアートラテ」(HOT/ICE 各880円)が登場。スヌーピーとウッドストック、2種類のデザインから好きなほうをチョイスできる。ふわっとしたミルクの上にスヌーピーやウッドストックが描かれた1杯は、SNSにそのまま上げたくなる完成度。買い物の合間のひと息に、ぜひ。
■1万1000円以上の購入でオリジナルトートをプレゼント
期間中、EXTRA EDITアイテムを1点以上かつ1万1000円以上購入すると、イベントロゴをあしらったオリジナルトートバッグがプレゼントされる(物販のみ対象、1会計1枚)。グレーのハンドルにEXTRA EDITロゴと“謎めいたスヌーピー”映える、シンプルかつ存在感のあるデザインだ。数量限定でなくなり次第終了なので、狙うなら早めの来店を。
この週末は、原宿でひと味違うPEANUTS Cafeを体験してみてはいかが？
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