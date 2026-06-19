FUNKY MONKEY BΛBY’Sが、8月5日にリリースするニューシングル「夏子」の発売を前に、最新アーティスト写真を公開した。

今回のアーティスト写真のロケ地として選ばれたのは、彼らの地元である八王子を走る「国道20号線」。かつて夢を追いかけたこの道で、20周年を迎え、さらなる進化を遂げた今の姿を収めた今回のビジュアルは当時の原風景と、今のFUNKY MONKEY BΛBY’Sが交差する20周年に相応しいエモーショナルな一枚に仕上がったとのことだ。

また、2026年6月20日・21日の2日間、同期で同志のアーティストいきものがかりとのツーマンライブ＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞が開催される。会場CD販売ブースにて対象商品を購入すると会場限定特典として、FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりのキービジュアルを使用したポストカードがプレゼントされる。

さらに、8月5日発売のニューシングル「夏子」を予約購入で、会場限定特典として本日解禁の最新アーティスト写真を使用したポストカードがプレゼントされるので、こちらもチェックしていただきたい。

FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり キービジュアル使用ポストカード

FUNKY MONKEY BΛBY’S 新アーティスト写真使用ポストカード

「夏子」は、7月6日よりTOKYO MX、BS11、MBS、AT-Xにて順次スタートするTVアニメ『ぐらんぶる』Season 3のオープニング主題歌を務めており、夏らしくトロピカルなサウンドとファンモンらしい等身大で真っ直ぐなリリックが、いつかの夏を思い出すような青春の一幕を感じる楽曲になっているという。

なおFUNKY MONKEY BΛBY’Sは、年末に東京・TOYOTA ARENA TOKYOでのワンマンライブが決定している。

◾️シングル「夏子」

2026年8月5日（水）発売 ▼収録曲 ※全形態共通 全3曲入り

・夏子 (TVアニメ『ぐらんぶる Season3』オープニング主題歌OP)

・新曲

[Special Track]

・奇跡じゃない (FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり) ◇通常盤[CD only]（UPCH-6055）1,500円（税込） ◇初回限定盤[CD+Blu-ray]（UPCH-7859）7,500円（税込）

・Disc-1：

FUNKY MONKEY BΛBY’S 20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜 @昭和女子大学人見記念講堂 ライブ本編 収録

・封入特典：ライブフォト入り歌詞ブックレット (16P) ◇FC限定盤[CD+2Blu-ray]（PROJ-5922）8,900円（税込）

20th Anniversary BOXパッケージ仕様

・Disc-1：

FUNKY MONKEY BΛBY’S 20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜 @昭和女子大学人見記念講堂 ライブ本編 収録

・Disc-2：20周年を記念したスペシャル映像を収録予定

・封入特典：ライブフォト入り歌詞ブックレット (16P)

◾️TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3

2026年7月6日（月）〜TOKYO MX,BS11,MBS,AT-Xにて放送開始 ▼放送・配信情報

TOKYO MX、BS11 7/6（月）より毎週月曜24:00〜

MBS 7/7（火）より毎週火曜26:30〜

AT-X 7/9（木）より毎週木曜21:00〜

毎週（月）9：00 ※リピート

毎週（水）15：00 ※リピート アニメ公式HP：https://grandblue-anime.com/

アニメ公式X：@gb_anime（https://x.com/gb_anime） 推奨タグ：#ぐらんぶる

©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会 ▼スタッフ

原作： 井上堅二・吉岡公威「ぐらんぶる」（講談社「good! アフタヌーン」連載）

監督・音響監督・脚本：高松信司

オープニング主題歌：FUNKY MONKEY BΛBY’S「夏子」

エンディング主題歌：豆柴の大群「裸のマーメード」

アニメーション制作：ゼロジー×セイバーワークス

製作：ぐらんぶる３製作委員会 ▼キャスト

北原伊織： 内田雄馬

今村耕平： 木村良平

古手川千紗： 安済知佳

吉原愛菜： 阿澄佳奈

時田信治： 安元洋貴

寿竜次郎： 小西克幸

古手川奈々華： 内田真礼

浜岡梓： 行成とあ

毒島桜子： 山根綺

野島元： 江口拓也

山本真一郎： 榎木淳弥

御手洗優： 花江夏樹

藤原健太： ロバート・ウォーターマン

工藤会長： 福山潤

北原栞： 諸星すみれ

乙矢尚海： 青山吉能

古手川登志夫： 川田紳司

水樹カヤ： 水樹奈々

カリーナ： M・A・O

古手川紗耶華： 大原さやか

チーフ： 瀬戸麻沙美

マキ： 洲崎綾

◾️＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞

2026年6月20日（土）OPEN-17:00 START-18:00

2026年6月21日（日）OPEN-16:00 START-17:00

会場：東京ガーデンシアター

特設サイト：https://www.funkymonkeybabys.com/feature/20th_twomanlive ▼会場特典内容

＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞会場CD販売ブースにて商品をご購入いただくと、会場限定特典としてFUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりのキービジュアルを使用したポストカードをプレゼント。 また会場CD販売ブースにて、8月5日発売のFUNKY MONKEY BΛBY’Sニューシングル「夏子」をご予約購入いただくと、会場限定特典としてFUNKY MONKEY BΛBY’Sの新しいアーティスト写真を使用したポストカードをプレゼントいたします。 FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり キービジュアル使用ポストカード FUNKY MONKEY BΛBY’S 新アーティスト写真使用ポストカード

◾️＜WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S -20th finale-＞

開催日：2026年12月5日（土）OPEN 16:30 / START 17:30

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

https://www.funkymonkeybabys.com/feature/we_are_fmb2026