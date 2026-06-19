横浜のホテルで女子会ランチ！海を望む絶景レストランも。ご褒美やお祝いにおすすめの贅沢ランチ3選
◆横浜のホテルで女子会ランチ！海を望む絶景レストランも。ご褒美やお祝いにおすすめの贅沢ランチ3選
画像：ル・ノルマンディ（元町・中華街）
海や街並みを望む美しい景色が広がる横浜エリアは、女子会ランチにもぴったり。
今回は、特別な時間を演出してくれるワンランク上のホテルレストランをご紹介。上質な料理はもちろん、高層階からの眺望や海を望むロケーション、ホテルならではの心地よいおもてなしも魅力。誕生日や結婚祝いなどのお祝いシーンに、いつもより少し贅沢なランチタイムを過ごして。
◆MILANO｜GRILL／ハイアット リージェンシー 横浜（日本大通り）
季節の魅力を凝縮した創作イタリアン
誕生日や記念日のお祝いにも
日本大通り駅より徒歩3分。ハイアット リージェンシー 横浜の1階に位置する「MILANO｜GRILL」。洗練されたホテル空間で、季節の魅力を凝縮した創作イタリアンを味わえる。各地から厳選した旬の素材を使用し、華やかで驚きにあふれた逸品の数々は、女子会やお祝いランチにもぴったりの一軒。
そんな「MILANO｜GRILL」から、乾杯グラススパークリングワインがついたお得なランチプランが登場。トリュフ香る贅沢な前菜からスパゲッティーなど、こだわりの逸品コース仕立てで堪能できる。低温で2時間以上じっくりと火入れした、国産牛サーロインのローストビーフも味わえる贅沢な内容。メッセージプレート付きなので、誕生日や記念日のお祝いにもおすすめ。
【セレーノ】肉厚国産牛のローストビーフがメインの全4皿(6/1〜)+乾杯スパークリング+メッセージプレート
店舗名：MILANO｜GRILL／ハイアット リージェンシー 横浜
住所：神奈川県横浜市中区山下町280-2 ハイアット リージェンシー 横浜 1F
提供期間：2026/06/01〜2026/08/31
料金：7,600円
※税サ込
◆トップオブヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング／新横浜プリンスホテル（新横浜）
地上約140mに浮かぶ天空レストラン
横浜の眺望を楽しみながら極上料理に舌鼓
「新横浜駅」より徒歩2分。新横浜プリンスホテルの41階にある「トップオブヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング」。こちらでは、伝統とモダンが融合した五感で楽しむフレンチを味わえる。調理法やソースなどにフレンチ伝統の技法を用いながらも、ジャンルにとらわれない美しい盛り付けで1皿ごとに存在感を演出。
女子会におすすめなのが「シーフードランチ」。季節の野菜を使用したサラダやスープ、厳選された魚介を使用したメイン、食後のデザートやカフェも揃った嬉しいラインナップ。7月26日(日)までは「高知県産メロンと生ハムのジャルダン風 土佐ベルガモット香るビネグレット」など夏らしい逸品が登場する。地上約140mからの美しい景色を眺めながら、優雅にモダンフレンチを堪能して。
【シーフードランチ】サラダ＆スープ、厳選魚介のメインなど4皿+選べる1ドリンク(窓際席確約・7600円)
店舗名：トップオブヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング／新横浜プリンスホテル
住所：神奈川県横浜市港北区新横浜3-4 新横浜プリンスホテル41F
提供期間：2026/03/07〜2026/09/27
料金：7,600円
※税サ込
◆ル・ノルマンディ／ホテルニューグランド（元町・中華街）
クラシック×現代が融合した美空間
伝統の味を受け継いだフレンチを堪能
元町・中華街駅より徒歩1分。山下公園に面したホテルニューグランド内にある、パノラミックレストラン「ル・ノルマンディ」。ヨーロッパの豪華客船をイメージした店内では、パノラマのように広がるみなとみらいの景色を眺めながら、女子会にぴったりな優雅なランチタイムが過ごせる。
「フランスの食卓を巡るランチフェア」では、銘醸地・ブルゴーニュの伝統料理をテーマにしたコースが楽しめる。魚介のサラダ仕立てやトマトのガスパチョなど初夏らしい軽やかな前菜に加え、メインは鮮魚のポワレや牛フィレ肉のグリルなどから好みの一皿をセレクト。さらに、誕生日や記念日のお祝いにうれしいメッセージプレート付き。クラシックフレンチの奥深い味わいと季節の彩りを感じながら、会話に花が咲く特別なひとときを楽しんで。
【ランチ】フランスの食卓を巡るランチフェア メインチョイス+メッセージプレート
店舗名：ル・ノルマンディ／ホテルニューグランド
住所：神奈川県横浜市中区山下町10 ホテルニューグランド5F
提供期間：2026/06/01〜2026/07/31
料金：9,000円
※税サ込
画像：ル・ノルマンディ（元町・中華街）
海や街並みを望む美しい景色が広がる横浜エリアは、女子会ランチにもぴったり。
今回は、特別な時間を演出してくれるワンランク上のホテルレストランをご紹介。上質な料理はもちろん、高層階からの眺望や海を望むロケーション、ホテルならではの心地よいおもてなしも魅力。誕生日や結婚祝いなどのお祝いシーンに、いつもより少し贅沢なランチタイムを過ごして。
季節の魅力を凝縮した創作イタリアン
誕生日や記念日のお祝いにも
日本大通り駅より徒歩3分。ハイアット リージェンシー 横浜の1階に位置する「MILANO｜GRILL」。洗練されたホテル空間で、季節の魅力を凝縮した創作イタリアンを味わえる。各地から厳選した旬の素材を使用し、華やかで驚きにあふれた逸品の数々は、女子会やお祝いランチにもぴったりの一軒。
そんな「MILANO｜GRILL」から、乾杯グラススパークリングワインがついたお得なランチプランが登場。トリュフ香る贅沢な前菜からスパゲッティーなど、こだわりの逸品コース仕立てで堪能できる。低温で2時間以上じっくりと火入れした、国産牛サーロインのローストビーフも味わえる贅沢な内容。メッセージプレート付きなので、誕生日や記念日のお祝いにもおすすめ。
【セレーノ】肉厚国産牛のローストビーフがメインの全4皿(6/1〜)+乾杯スパークリング+メッセージプレート
店舗名：MILANO｜GRILL／ハイアット リージェンシー 横浜
住所：神奈川県横浜市中区山下町280-2 ハイアット リージェンシー 横浜 1F
提供期間：2026/06/01〜2026/08/31
料金：7,600円
※税サ込
◆トップオブヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング／新横浜プリンスホテル（新横浜）
地上約140mに浮かぶ天空レストラン
横浜の眺望を楽しみながら極上料理に舌鼓
「新横浜駅」より徒歩2分。新横浜プリンスホテルの41階にある「トップオブヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング」。こちらでは、伝統とモダンが融合した五感で楽しむフレンチを味わえる。調理法やソースなどにフレンチ伝統の技法を用いながらも、ジャンルにとらわれない美しい盛り付けで1皿ごとに存在感を演出。
女子会におすすめなのが「シーフードランチ」。季節の野菜を使用したサラダやスープ、厳選された魚介を使用したメイン、食後のデザートやカフェも揃った嬉しいラインナップ。7月26日(日)までは「高知県産メロンと生ハムのジャルダン風 土佐ベルガモット香るビネグレット」など夏らしい逸品が登場する。地上約140mからの美しい景色を眺めながら、優雅にモダンフレンチを堪能して。
【シーフードランチ】サラダ＆スープ、厳選魚介のメインなど4皿+選べる1ドリンク(窓際席確約・7600円)
店舗名：トップオブヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング／新横浜プリンスホテル
住所：神奈川県横浜市港北区新横浜3-4 新横浜プリンスホテル41F
提供期間：2026/03/07〜2026/09/27
料金：7,600円
※税サ込
◆ル・ノルマンディ／ホテルニューグランド（元町・中華街）
クラシック×現代が融合した美空間
伝統の味を受け継いだフレンチを堪能
元町・中華街駅より徒歩1分。山下公園に面したホテルニューグランド内にある、パノラミックレストラン「ル・ノルマンディ」。ヨーロッパの豪華客船をイメージした店内では、パノラマのように広がるみなとみらいの景色を眺めながら、女子会にぴったりな優雅なランチタイムが過ごせる。
「フランスの食卓を巡るランチフェア」では、銘醸地・ブルゴーニュの伝統料理をテーマにしたコースが楽しめる。魚介のサラダ仕立てやトマトのガスパチョなど初夏らしい軽やかな前菜に加え、メインは鮮魚のポワレや牛フィレ肉のグリルなどから好みの一皿をセレクト。さらに、誕生日や記念日のお祝いにうれしいメッセージプレート付き。クラシックフレンチの奥深い味わいと季節の彩りを感じながら、会話に花が咲く特別なひとときを楽しんで。
【ランチ】フランスの食卓を巡るランチフェア メインチョイス+メッセージプレート
店舗名：ル・ノルマンディ／ホテルニューグランド
住所：神奈川県横浜市中区山下町10 ホテルニューグランド5F
提供期間：2026/06/01〜2026/07/31
料金：9,000円
※税サ込