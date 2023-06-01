【きょうから】マクドナルド、ハッピーセット第2弾「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」 キノピオ＆ピーチ姫＆チコほかフィギュア
日本マクドナルドは、きょう19日より期間限定で、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」第2弾を販売する。
【個別カット】マリオやヨッシーの立体フィギュアがおもちゃで登場！
ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、任天堂とイルミネーションによる公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念した企画。「マリオ」「ヨッシー」「キノピオ」「ピーチ姫」などの全12種類の立体フィギュアがラインアップされており、映画の世界を楽しめる。映画のストーリーを思い浮かべたり、自分だけの物語を考えることで、想像の世界が広がる。また、フィギュアとして飾るだけでなく、かばんなどに付けるアクセサリーとしても楽しめる。立体フィギュアを手に取って動かし、さまざまな角度から眺めて、物語の場面をイメージすることは、図形や空間の認識も高める。また、「マリオ」や「ピーチ姫」などのキャラクターになりきる“ごっこ遊び”をしながら、登場人物の役割や気持ちを考えることは、社会性や感情を豊かに育むことができる。映画の世界にひたりながら、楽しく遊べるおもちゃとなっている。
また、ほんのハッピーセットとしたスペシャルブック『マリオの大ぼうけん』は、同映画の紹介のほか、23年に公開された映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長を描いたストーリーを楽しめる。迷路や絵探しも付いており、盛りだくさんの内容となっている。
なお、おもちゃの箱、スペシャルブック内のQRコードからは、スーパーマリオのキャラクターたちと一緒に、映画で描かれた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の要素を盛り込んだデジタルコンテンツが楽しめる。
■ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」
◆第1弾：6月12日（金）〜6月18日（木）
●マリオ
●ヨッシー
●カエルルイージ
●クッパJr.
●ロゼッタ
●キャサリン
◆第2弾：6月19日（金）〜6月25日（木）
●キノピオ
●ピーチ姫
●クッパ
●ファイアマリオ
●ワンダークッパJr.
●チコ
◆第3弾：6月26日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全12種のおもちゃの中からいずれか1つ。
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。
※おもちゃは選べない。
【個別カット】マリオやヨッシーの立体フィギュアがおもちゃで登場！
ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、任天堂とイルミネーションによる公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念した企画。「マリオ」「ヨッシー」「キノピオ」「ピーチ姫」などの全12種類の立体フィギュアがラインアップされており、映画の世界を楽しめる。映画のストーリーを思い浮かべたり、自分だけの物語を考えることで、想像の世界が広がる。また、フィギュアとして飾るだけでなく、かばんなどに付けるアクセサリーとしても楽しめる。立体フィギュアを手に取って動かし、さまざまな角度から眺めて、物語の場面をイメージすることは、図形や空間の認識も高める。また、「マリオ」や「ピーチ姫」などのキャラクターになりきる“ごっこ遊び”をしながら、登場人物の役割や気持ちを考えることは、社会性や感情を豊かに育むことができる。映画の世界にひたりながら、楽しく遊べるおもちゃとなっている。
なお、おもちゃの箱、スペシャルブック内のQRコードからは、スーパーマリオのキャラクターたちと一緒に、映画で描かれた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の要素を盛り込んだデジタルコンテンツが楽しめる。
■ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」
◆第1弾：6月12日（金）〜6月18日（木）
●マリオ
●ヨッシー
●カエルルイージ
●クッパJr.
●ロゼッタ
●キャサリン
◆第2弾：6月19日（金）〜6月25日（木）
●キノピオ
●ピーチ姫
●クッパ
●ファイアマリオ
●ワンダークッパJr.
●チコ
◆第3弾：6月26日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全12種のおもちゃの中からいずれか1つ。
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。
※おもちゃは選べない。