Type-CポートからHDMIとVGAへ同時出力！2台のディスプレイを接続できる変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートからHDMIとVGAのディスプレイへ同時に映像出力ができるUSB Type C-HDMI＋VGA変換アダプタ「AD-ALCMST2HV」を6月下旬に発売予定。本製品では、映像出力に対応したType-CポートのパソコンからHDMIディスプレイ×1台、VGAディスプレイ×1台に分配、または拡張モードで映像出力できる。
ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境を構築でき、作業スペースを大幅に広げられる。余裕を持って接続・配置ができる約50cmのロングケーブルを採用しており、オフィスのデスクワークや会議室でのプレゼンテーションなど、幅広いビジネスシーンで映像出力を快適にサポートする。
■Type-CポートからHDMIポートとVGAポートに映像出力
USB Type-C搭載（映像出力に対応したType-Cポートのみ）のパソコンから、HDMIディスプレイ×1台とVGAディスプレイ×1台に映像・音声を出力することができる変換アダプタ。
■拡張・複製モードに対応
2画面の拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力（HDMI（4K/60Hz）、VGA（1080p）、ノートパソコン画面）が可能だ。※WindowsOSのみ対応 macOSには非対応。
また、すべての画面に同じ映像を映す複製（ミラー）モードにも対応している。
■配線しやすい50cmケーブル
他のポートに干渉しづらいケーブル一体型だ。ケーブル長は50cmで接続・配線が簡単にできる。
■持ち運びしやすい小型サイズ
手のひらに収まるほどの大きさで、持ち運びにも便利だ。
■ACアダプタ不要のバスパワー
パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用できる。
■USB Type-CポートからHDMIとVGAのディスプレイへ同時に映像出力ができるUSB Type C-HDMI＋VGA変換アダプタ「AD-ALCMST2HV」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・HDMI端子不足を解消！4K対応切替器
・コンセント不要でどこでも使える！約13時間連続点灯のUSB充電式LEDデスクライト
・60〜90秒で高速ウォームアップ！印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーター
・周囲の音が聞こえて安心！充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット
・Insta360初のジンバルカメラ！「Insta360 Luna Ultra」を日本初お披露目
■Type-CポートからHDMIポートとVGAポートに映像出力
USB Type-C搭載（映像出力に対応したType-Cポートのみ）のパソコンから、HDMIディスプレイ×1台とVGAディスプレイ×1台に映像・音声を出力することができる変換アダプタ。
■拡張・複製モードに対応
2画面の拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力（HDMI（4K/60Hz）、VGA（1080p）、ノートパソコン画面）が可能だ。※WindowsOSのみ対応 macOSには非対応。
また、すべての画面に同じ映像を映す複製（ミラー）モードにも対応している。
■配線しやすい50cmケーブル
他のポートに干渉しづらいケーブル一体型だ。ケーブル長は50cmで接続・配線が簡単にできる。
■持ち運びしやすい小型サイズ
手のひらに収まるほどの大きさで、持ち運びにも便利だ。
■ACアダプタ不要のバスパワー
パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用できる。
■USB Type-CポートからHDMIとVGAのディスプレイへ同時に映像出力ができるUSB Type C-HDMI＋VGA変換アダプタ「AD-ALCMST2HV」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・HDMI端子不足を解消！4K対応切替器
・コンセント不要でどこでも使える！約13時間連続点灯のUSB充電式LEDデスクライト
・60〜90秒で高速ウォームアップ！印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーター
・周囲の音が聞こえて安心！充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット
・Insta360初のジンバルカメラ！「Insta360 Luna Ultra」を日本初お披露目