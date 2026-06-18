この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン　群馬、高崎城址、緑の川、遠くの山なみのさわやかラン。２０２６年６月１２日出走。」と題した動画を公開しました。脳科学者の茂木健一郎氏が群馬県高崎市の街を走り、現地の歴史的な建物や豊かな自然を紹介しています。

動画は、茂木氏が高崎市内を走り始めるところからスタートします。市街地を抜け、お堀端通りに入ると「緑が多いですね。気持ちいいです」と、並木道の景色を満喫する様子が収められています。その後、高崎城址に到着した茂木氏は、「日本の街行くとね、お城、城下町だったところっていうのはね、こういうお城の跡があって、それがとてもね、いいアクセントになってますね」と語りました。

さらに走り進めると、群馬音楽センターの入り口付近に到着します。ここでは、コントラバスの形をしたユニークなデザインの電話ボックスを発見しました。茂木氏はこの一帯について、「非常に文化の香りが薫るエリアですね」と印象を口にしています。

続いて、水路が整備された高崎城址親水公園へと足を運ぶと、「高崎は公園が多いな」と街の特徴に触れます。紫陽花や黄色い花々、小川のせせらぎなど、自然の風景をカメラに収めました。動画の後半では、和田橋を渡り烏川沿いの土手へ。川越しにそびえる遠くの山々を眺めながら、「素晴らしいダイナミックに変化に富んだ旅ランでしたね」と約5kmにわたるランニングを振り返りました。

出張や旅行の空き時間を活用して、見知らぬ土地を自分の足で巡る「旅ラン」。名所や美しい景色に触れるランニングは、運動不足の解消だけでなく、新たな視点で街の魅力を発見するきっかけになりそうです。

YouTubeの動画内容

00:00

群馬県高崎市から「旅ラン」スタート
01:00

緑豊かな高崎城址周辺を走る
02:13

コントラバス型の電話ボックスを発見
03:44

小川が流れる高崎城址親水公園へ
05:47

遠くの山々を望む烏川沿いの土手を走る

関連記事

茂木健一郎「何が生まれるかわからないから創造性」外部の評価を捨てて子供心を取り戻す生きがいの重要性

茂木健一郎「何が生まれるかわからないから創造性」外部の評価を捨てて子供心を取り戻す生きがいの重要性

 「いざという時に力が出せなくなる」休むことの重要性を見失う現代人への警鐘

「いざという時に力が出せなくなる」休むことの重要性を見失う現代人への警鐘

 茂木健一郎「この時代に本を読むのが一番の贅沢」AIには真似できない人間の身体性

茂木健一郎「この時代に本を読むのが一番の贅沢」AIには真似できない人間の身体性
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 11.20万人 7940 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube