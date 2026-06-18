シェラトン鹿児島は、「マンゴー＆トロピカルフルーツアフタヌーンティー」を6月1日から7月31日まで提供している。

マンゴーやトロピカルフルーツを使ったスイーツと、フレンチのコンクールで日本一に選ばれたシェフが手がけるセイボリー、自家製スコーンをティースタンドに並べる。最初の一品としてアートスムージーを出し、ホテルオリジナルティーを含むドリンクのフリーフローを組み合わせたセットにした。

スイーツはココナッツプリンパッションソース、マンゴーとトロピカルフルーツのマリネ、マンゴープリンとヨーグルトムース、ココナッツムースタルトなど5種をそろえる。セイボリーは白身魚のマリネパッションフルーツソース、鶏つくねの照り焼きスライダー、チーズボールトロピカルチリソース、トルティーヤケイジャン風味、ボレンタトマトオリーブソースの5品とし、プレーンとココナッツのスコーンにマンゴーとパイナップルのジャムとクロテッドクリームを添える。

場所は19階バー「VIVARIUM」。提供時間は午後2時からと3時からの各2時間制。料金は6,000円（税・サービス料込）。