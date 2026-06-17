いぎなり東北産、ベストアルバム『いぎなりベスト』収録曲解禁。新ビジュアルも公開
いぎなり東北産が、新ビジュアルを公開した。
今回公開されたビジュアルは、グループ結成10周年の締めくくりとして8月5日にリリースされるベストアルバム『いぎなりベスト』と連動したもの。
ビジュアルのコンセプトは「バースデーケーキ」。 いぎなり東北産のアニバーサリーイヤーを祝うバースデーパーティーを覗き見したかのような、華やかで遊び心あふれる世界観に仕上がっている。
あわせて、ベストアルバム『いぎなりベスト』の収録内容も解禁された。収録曲は全26曲。表題盤には「トラベル - BEST ver.」 「いただきランチャー - BEST ver.」「おのぼりガール - BEST ver.」、推し盤には「服を着て、恋したい - BEST ver.」を再録。また、新曲として表題盤に「この夏のヒロWin！」「永遠に∞」、推し盤に「世界は君のもの」「レベちな、かまちょ☆」が収録される。
本作は、グループが駆け抜けてきた10年間の軌跡を凝縮したベストアルバム。代表曲を中心に収録した「表題盤」、グループの推し曲を収録した「推し盤」に加え、両形態をまとめたLPサイズ豪華BOX仕様の「超豪華コンプリート盤」も展開される。
また、ベストアルバムのリリースに合わせて「服を着て、恋したい」のMVの制作が決定。大森靖子が作詞・作曲を手がけた「服を着て、恋したい」は、ファンから長年愛され続けてきた人気曲。これまでファンからMV化を望む声が多く寄せられていたほか、メンバー自身も映像化を願い続けてきた一曲となっている。アニバーサリーイヤーという節目に、その想いを形にするべくMV制作が実現する。
そして、本リリースを記念した「いぎなりベスト」リリースイベント開催も決定している。今回も大阪、名古屋、仙台、関東での開催が決定。
さらに、11周年イベント＜11回目の真夏のヒロイン＞の開催も決定。8月8日（土）に東武動物公園 イベントステージ HOLA!、8月13日（木）に大宮ソニックシティ 大ホール、8月23日（日）にトークネットホール仙台 大ホールの3会場で実施される。
『いぎなりベスト』
2026年8月5日（水）発売
予約：https://madeintohoku.lnk.to/Iginari_BEST
【超豪華コンプリート盤】CD2枚組
数量限定生産盤
価格：11,000円（税込）
品番：AVCD-63890〜1
封入特典：トレーディングカードC（9枚組セット）／フォトブック(LPサイズ)
☆LPサイズ豪華BOX仕様
収録内容
【表題盤】
01.天下一品〜みちのく革命〜2020ver.
02.ハイテンションサマー！2020ver.
03.トラベル - BEST ver.
04.いただきランチャー - BEST ver.
05.おのぼりガール - BEST ver.
06.百花繚乱物語
07.Burnin’Heart
08.No Make
09.re;star
10.らゔ♡戦セーション
11.デコ！
12.この夏のヒロWin！
13.永遠に∞
【推し盤】
01.BUBBLE POPPIN
02.伊達サンバ
03.うぢらとおめだづ
04.シャチョサン
05.I decided
06.メタハンマー
07.わざとあざとエキスパート
08.負けないうた
09.沼れ！マイラバー
10.チョコスプレー♡
11.服を着て、恋したい - BEST ver.
12.世界は君のもの
13.レベちな、かまちょ☆
【表題盤】CD Only
価格：3,630円（税込）
品番：AVCD-63892
初回封入特典：トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚）
収録内容
01.天下一品〜みちのく革命〜2020ver.
02.ハイテンションサマー！2020ver.
03.トラベル - BEST ver.
04.いただきランチャー - BEST ver.
05.おのぼりガール - BEST ver.
06.百花繚乱物語
07.Burnin’Heart
08.No Make
09.re;star
10.らゔ♡戦セーション
11.デコ！
12.この夏のヒロWin！
13.永遠に∞
【推し盤】CD Only
価格：3,630円（税込）
品番：AVCD-63893
初回封入特典：トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）
収録内容
01.BUBBLE POPPIN
02.伊達サンバ
03.うぢらとおめだづ
04.シャチョサン
05.I decided
06.メタハンマー
07.わざとあざとエキスパート
08.負けないうた
09.沼れ！マイラバー
10.チョコスプレー♡
11.服を着て、恋したい - BEST ver.
12.世界は君のもの
13.レベちな、かまちょ☆
【Release Event】
「いぎなりベスト」リリースイベント
6月27日(土)あべのキューズモール
6月28日(日)横浜ワールドポーターズ屋上
7月11日(土)ららぽーと名古屋みなとアクルス
7月20日(月・祝)都内某所
8月1日(土)仙台某所
詳細後日発表
＜いぎなり東北産11周年イベント《11回目の真夏のヒロイン》＞
2026年8月8日(土)東武動物公園 イベントステージ HOLA!
2026年8月13日(木)大宮ソニックシティ 大ホール
2026年8月23日(日)トークネットホール仙台 大ホール
▼詳細＆チケット受付はこちら
https://madeintohoku.com/contents/1075432
2026年12月19日(土)：DAY1 ゼビオアリーナ仙台
2026年12月20日(日)：DAY2 ゼビオアリーナ仙台
詳細後日発表
関連リンク
◆いぎなり東北産 オフィシャルサイト
◆いぎなり東北産 オフィシャルX
◆いぎなり東北産 オフィシャルInstagram
◆いぎなり東北産 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆いぎなり東北産 オフィシャルTikTok