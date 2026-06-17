いぎなり東北産が、新ビジュアルを公開した。

今回公開されたビジュアルは、グループ結成10周年の締めくくりとして8月5日にリリースされるベストアルバム『いぎなりベスト』と連動したもの。

ビジュアルのコンセプトは「バースデーケーキ」。 いぎなり東北産のアニバーサリーイヤーを祝うバースデーパーティーを覗き見したかのような、華やかで遊び心あふれる世界観に仕上がっている。

あわせて、ベストアルバム『いぎなりベスト』の収録内容も解禁された。収録曲は全26曲。表題盤には「トラベル - BEST ver.」 「いただきランチャー - BEST ver.」「おのぼりガール - BEST ver.」、推し盤には「服を着て、恋したい - BEST ver.」を再録。また、新曲として表題盤に「この夏のヒロWin！」「永遠に∞」、推し盤に「世界は君のもの」「レベちな、かまちょ☆」が収録される。

本作は、グループが駆け抜けてきた10年間の軌跡を凝縮したベストアルバム。代表曲を中心に収録した「表題盤」、グループの推し曲を収録した「推し盤」に加え、両形態をまとめたLPサイズ豪華BOX仕様の「超豪華コンプリート盤」も展開される。

また、ベストアルバムのリリースに合わせて「服を着て、恋したい」のMVの制作が決定。大森靖子が作詞・作曲を手がけた「服を着て、恋したい」は、ファンから長年愛され続けてきた人気曲。これまでファンからMV化を望む声が多く寄せられていたほか、メンバー自身も映像化を願い続けてきた一曲となっている。アニバーサリーイヤーという節目に、その想いを形にするべくMV制作が実現する。

そして、本リリースを記念した「いぎなりベスト」リリースイベント開催も決定している。今回も大阪、名古屋、仙台、関東での開催が決定。

さらに、11周年イベント＜11回目の真夏のヒロイン＞の開催も決定。8月8日（土）に東武動物公園 イベントステージ HOLA!、8月13日（木）に大宮ソニックシティ 大ホール、8月23日（日）にトークネットホール仙台 大ホールの3会場で実施される。

『いぎなりベスト』

2026年8月5日（水）発売

予約：https://madeintohoku.lnk.to/Iginari_BEST 【超豪華コンプリート盤】CD2枚組

数量限定生産盤

価格：11,000円（税込）

品番：AVCD-63890〜1

封入特典：トレーディングカードC（9枚組セット）／フォトブック(LPサイズ)

☆LPサイズ豪華BOX仕様 収録内容

【表題盤】

01.天下一品〜みちのく革命〜2020ver.

02.ハイテンションサマー！2020ver.

03.トラベル - BEST ver.

04.いただきランチャー - BEST ver.

05.おのぼりガール - BEST ver.

06.百花繚乱物語

07.Burnin’Heart

08.No Make

09.re;star

10.らゔ♡戦セーション

11.デコ！

12.この夏のヒロWin！

13.永遠に∞ 【推し盤】

01.BUBBLE POPPIN

02.伊達サンバ

03.うぢらとおめだづ

04.シャチョサン

05.I decided

06.メタハンマー

07.わざとあざとエキスパート

08.負けないうた

09.沼れ！マイラバー

10.チョコスプレー♡

11.服を着て、恋したい - BEST ver.

12.世界は君のもの

13.レベちな、かまちょ☆ 【表題盤】CD Only

価格：3,630円（税込）

品番：AVCD-63892

初回封入特典：トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚） 収録内容

01.天下一品〜みちのく革命〜2020ver.

02.ハイテンションサマー！2020ver.

03.トラベル - BEST ver.

04.いただきランチャー - BEST ver.

05.おのぼりガール - BEST ver.

06.百花繚乱物語

07.Burnin’Heart

08.No Make

09.re;star

10.らゔ♡戦セーション

11.デコ！

12.この夏のヒロWin！

13.永遠に∞ 【推し盤】CD Only

価格：3,630円（税込）

品番：AVCD-63893

初回封入特典：トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） 収録内容

01.BUBBLE POPPIN

02.伊達サンバ

03.うぢらとおめだづ

04.シャチョサン

05.I decided

06.メタハンマー

07.わざとあざとエキスパート

08.負けないうた

09.沼れ！マイラバー

10.チョコスプレー♡

11.服を着て、恋したい - BEST ver.

12.世界は君のもの

13.レベちな、かまちょ☆ 【Release Event】

「いぎなりベスト」リリースイベント

6月27日(土)あべのキューズモール

6月28日(日)横浜ワールドポーターズ屋上

7月11日(土)ららぽーと名古屋みなとアクルス

7月20日(月・祝)都内某所

8月1日(土)仙台某所

詳細後日発表

＜いぎなり東北産11周年イベント《11回目の真夏のヒロイン》＞

2026年8月8日(土)東武動物公園 イベントステージ HOLA!

2026年8月13日(木)大宮ソニックシティ 大ホール

2026年8月23日(日)トークネットホール仙台 大ホール ▼詳細＆チケット受付はこちら

https://madeintohoku.com/contents/1075432 2026年12月19日(土)：DAY1 ゼビオアリーナ仙台

2026年12月20日(日)：DAY2 ゼビオアリーナ仙台

詳細後日発表