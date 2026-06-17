【怒！】ペーパータオルと小銭をレジに投げつける客→店員をゴミのように扱う客が着ていた“自爆Tシャツ”の衝撃【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
買い物中のイライラを店員にぶつけ、横柄な態度を取る利用客。理不尽な対応に店員が耐えるなか、去りゆく客の後ろ姿がまさかの事実を告げていた――。そんな接客業の現場で起きるリアルな人間模様を描き、SNS上で多くの共感を集めているのが、漫画家・狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』の1編「店の名は」だ。
■用件のみを言い放ちお金を投げる客。背中に刻まれた「まさかの看板」に店員も呆然
仕事の合間に急いで買い物をしに来たのだろうか。ある客がレジにやってくるなり、ペーパータオル1つを台のうえに投げつけた。店員が「いらっしゃいませ」と声をかけると、遮るように「領収書」と用件だけを冷酷に述べる。さらに、会計のときには小銭まで投げつけ、終始トゲトゲした態度のまま去っていった。
店員を召し使いのように扱う横柄な客だったが、その去り際の格好を見て店員はすべてを察する。客が着ていたのは、なんと近隣にある「店名がデカデカと入ったTシャツ」だったのだ。どこの従業員かが一瞬で丸わかりになってしまった自爆劇に、店員は呆れるしかなかった。
このような態度の悪い客は一定数いるようで、現在の状況について狸谷さんは「現在の職場(100均)でもたまにいらっしゃいます。ただ、セルフレジになってから直接レジ対応することが少なくなったので、あまり気にならなくなりました」と語る。皮肉にも、セルフレジの導入が店員の受けるストレスの軽減に一役買っているようだ。
■理不尽な目に遭ってもすべては漫画の糧。読者の共感が救う、接客業のストレス発散法
どれほど気をつけていても、理不尽な客の八つ当たりを完全に避けることは難しい。しかし、狸谷さんにとって体験したトラブルを漫画に描くことは、大きな救いになっているという。
接客業の大変さを知ってほしいという思いから始まった本シリーズには、同業者をはじめ多くの読者から共感の声が届いている。狸谷さんは「漫画を描くことで、ある意味ストレス発散できているような気がします。どれだけ嫌なことがあっても、自分の漫画の糧になると思うと、理不尽な目に遭って多少傷ついても立ち直りが早くなった気がします」と、前向きな胸の内を明かしてくれた。
なお、現在は『チェッカー鳥海さん』第2弾のLINEスタンプが配信中だ。狸谷さんは「文字なしのリアクションスタンプなので、何かと使いやすいと思います。第2弾も、ぜひよろしくお願いします」と語る。レジ前のモヤモヤを吹き飛ばす鳥海さんの姿を、ぜひチェックしてみてほしい。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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