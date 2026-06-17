お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（56）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り 2時間SP」（後9・00）に出演し、SNSをめぐり憤りを覚えた出来事を明かした。

ひな壇の女性出演者たちが、たまりにたまったイライラをぶつけるトーク企画。SNSにまつわるトラブルで、お笑いコンビ「スパイク」松浦志穂は、「BeReal.（ビーリアル）、場所を考えてくれませんか？」と流行のSNSに対する不満をぶちまけた。

通知から2分以内に画像を撮影し、ユーザーの“今”を投稿するというSNS。利用者の多くが十代の若者で、利用者を増やしている。松浦は野球観戦している際、近くの観客が同アプリで撮影しており、写り込みを回避するのに苦労したという。

すると、上田はさらに迷惑な被害に遭ったことを明かした。「WBCを見に行った時に、男の人が“上田さん、ちょっと写真撮らせてもらっていいですか？”、“ああ、いいよって撮って、今のビーリアルだったんで”って。あいつ、モラルなかったわ〜！」。まさかの告白に、スタジオは悲鳴に包まれた。

リアルタイムの画像が載せられるため、特に有名人の場合は場所が特定されてしまうリスクがある。上田は「たぶん俺、載せられたと思う。そんな勝手なヤツいるんだ」と、憤りを口に。「オアシズ」大久保佳代子も「それは失礼ですね」と、嫌悪感を示していた。