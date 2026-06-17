【40代・50代】表情がアカ抜けない原因は“描きすぎ眉”かも。今っぽい夏メイクの見直しポイント
アイシャドウやリップは季節ごとに見直しているのに、なぜか顔全体の印象が変わらないと感じていませんか？実はその原因、眉メイクが時代に追いついていないことにあるかもしれません。
2026年夏のキーワードは、抜け感・軽さ・自然さ。肌もリップも軽い質感が主流になるこの季節、眉だけが作り込まれた印象だと、顔全体のバランスが重たく見えてしまいます。そこで今回は、今すぐ見直したい眉メイクのポイントを３つ紹介します。
輪郭を、描きすぎない
眉をきれいに見せたくて、つい輪郭をしっかり囲んでいませんか？形を整えること自体は大切です。ただ、輪郭を強調しすぎると眉だけが顔から浮いて見えることがあります。特に夏は肌やリップの質感が軽くなる分、眉の存在感が相対的に強まりやすい季節。
色より“質感”を意識する
眉トレンドといえば「カラー」というイメージがありますが、今季は色よりも質感が重要です。濃く均一に塗りつぶすのではなく、眉毛そのものの存在感を活かしながら整えるのが今の流れ。髪色や肌になじむカラーを選びつつ、仕上がりに軽さを感じるかどうかを基準にしてみてください。
色を主張するのではなく、顔全体に自然になじませる。それだけで、抜け感のある表情に近づきます。
毛流れを、味方につける
2026年夏の眉メイクで特に意識したいのが、毛流れです。パウダーだけで均一に埋めるよりも、透明ジェルや眉マスカラで毛の流れを整えるほうが、今っぽい仕上がりに。１本１本が自然に見えることで、眉全体に軽やかさが生まれます。
めざすのは「しっかり描いた眉」ではなく「自眉がきれいに整っている眉」。その意識の違いで、顔全体の印象を自然にアップデートさせましょう。
眉メイクを変えるとき、つい「何を足すか」を考えがちですが、今季大切なのは、「何を引くか」「どう整えるか」。まずは「眉だけ頑張りすぎていないか」を鏡の前で確認してみてください。それだけで、顔全体の印象はぐっと軽やかに変わるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヘアメイクアップやメイクトレンドに関する一般的な知見を参考に編集部で構成しています
🌼なんとなくメイクが古く見える…。40代・50代が見直したい“眉の太さと色”