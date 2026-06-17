この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アパートメントラボ - Apartment Labo.」が、「コスパ良し！？名古屋中心地にアクセスしやすく利便性の高いUR賃貸住宅【尾上団地】」と題した動画を公開。名古屋の繁華街・栄駅まで直通11分という好立地にありながら、子育て世代に嬉しい環境が整った「尾上団地」の魅力を余すところなく紹介している。



動画では、最寄り駅である地下鉄上飯田線の「上飯田駅」から徒歩7～11分という立地を解説。駅からの道中には、2022年にリニューアルされた大型商業施設「そよら上飯田」をはじめ、スーパーや飲食店が充実しており、生活利便性の高さを強調している。1974～1977年に完成した総戸数1,368戸のマンモス団地は、建物の中心に広場を設けた「囲み型配置」を採用。広場や遊具が整備されており、「子供が自由に走り回れのびのびと暮らせます」と、子供の遊ぶ様子を見守りやすい環境をアピールしている。また、スキップフロア構造により、共用廊下が少なく足音や話し声が聞こえにくいという団地ならではの工夫も紹介された。



ルームツアーでは、最上階の角部屋にあたる2LDK（53.24平米）の部屋を探索する。玄関から明るい光が差し込む設計で、LDK（9.0帖）と隣接する和室（6.0帖）が特徴的だ。和室には障子を通して柔らかな自然光が入り、「実家にいるような深い安心感があります」と独自の視点で評価。ふすまを開け放つことで、LDKと合わせて15帖の広々とした空間として活用できる点も魅力として挙げている。さらに、壁付けキッチンは上下に豊富な収納を備え、調理の準備から片付けまでスムーズに行えるコンパクトな家事動線が確保されていると説明した。



団地周辺の充実した商業施設に加え、敷地内には保育園や小児科も揃っており、単身者からファミリー層まで幅広く対応できる住環境が整っている。「コスパ」と「利便性」、そして「温かいコミュニティ」を兼ね備えた尾上団地は、名古屋での新たな暮らしを検討する際に見逃せない優良物件と言えるだろう。